Engin Çağlar'ın Cenazesinde Tepki Çeken Anlar: Hem Tabutla Hem Nuri Alço'yla Fotoğraf Çekme Yarışına Girdiler!

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
02.11.2025 - 14:31

Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsane jönü Engin Çağlar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Merkez Camii’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, göze çarpan bir detay tepki topladı: Bazı vatandaşlar törene katılan Nuri Alço ile fotoğraf çekmek için adeta yarışa girdi.

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa & Snob Magazin

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, geçtiğimiz akşam Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

85 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu, bugün Şişli Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, dostları ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Sevenleri, beyefendiliği ve zarafetiyle tanınan usta oyuncuya son kez veda ederken, eşi Filiz Vural ve oğulları Eser ile Çağlan Övet’in sözleri herkesi duygulandırdı.

Kaçıranlar için:

Ancak törende üzüntünün yanında tepki çeken bir olay da yaşandı.

Benzer bir olay da Engin Çağlar'ın tabutunun başında yaşandı.

