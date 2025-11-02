onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Engin Çağlar'ın 3 Yıl Önce Fatma Girik’in Cenazesinde Ediz Hun ile Sohbet Ettiği Görüntüler Tekrar Gündem Oldu

Engin Çağlar'ın 3 Yıl Önce Fatma Girik’in Cenazesinde Ediz Hun ile Sohbet Ettiği Görüntüler Tekrar Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.11.2025 - 12:44

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar’dan kahreden haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. 85 yaşındaki usta oyuncu, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Haberin ardından Yeşilçam severler yasa boğulurken, ünlü ismin üç yıl önce Fatma Girik’in cenazesinde Ediz Hun ile yaptığı samimi sohbetin görüntüleri yeniden gündeme geldi. 

Gelin o görüntülere birlikte bakalım.

Kaynak: Şener Bozbey

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, sinema tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi.

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, sinema tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi.

“Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran Çağlar’dan ne yazık ki acı haber 1 Kasım'da gelmişti.  İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan usta oyuncu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anlarına ait görüntülere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sinema camiası büyük bir yasa boğulurken, sosyal medyada Engin Çağlar’ın üç yıl önce Fatma Girik’in cenazesinde Ediz Hun ile yaptığı kısa sohbetin görüntüleri yeniden gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın