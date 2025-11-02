Engin Çağlar'ın 3 Yıl Önce Fatma Girik’in Cenazesinde Ediz Hun ile Sohbet Ettiği Görüntüler Tekrar Gündem Oldu
Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar’dan kahreden haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. 85 yaşındaki usta oyuncu, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Haberin ardından Yeşilçam severler yasa boğulurken, ünlü ismin üç yıl önce Fatma Girik’in cenazesinde Ediz Hun ile yaptığı samimi sohbetin görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Gelin o görüntülere birlikte bakalım.
Kaynak: Şener Bozbey
Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, sinema tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi.
Sinema camiası büyük bir yasa boğulurken, sosyal medyada Engin Çağlar’ın üç yıl önce Fatma Girik’in cenazesinde Ediz Hun ile yaptığı kısa sohbetin görüntüleri yeniden gündem oldu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
