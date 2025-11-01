Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Engin Çağlar'ın Son Anlarına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı!
Türk sinemasına “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi filmlerle damga vuran Engin Çağlar Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biriydi.
Vefatıyla sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan Engin Çağlar'ın son anlarına ait görüntülere Ekol TV ulaştı.
