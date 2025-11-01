onedio
Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Engin Çağlar'ın Son Anlarına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
01.11.2025 - 20:01

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım 2025’te İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Engin Çağlar'ın son anlarına ait görüntülere Ekol TV ulaştı.

Kaynak: Ekol TV

Türk sinemasına “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi filmlerle damga vuran Engin Çağlar Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biriydi.

İstanbul Şişli ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Engin Çağlar, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Usta ismin 2 Kasım Pazar günü Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni planlandığı ve Zincirlikuyu Aile Kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Vefatıyla sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan Engin Çağlar'ın son anlarına ait görüntülere Ekol TV ulaştı.

