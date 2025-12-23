onedio
Airfryer'da Pırasalı Rulo Börek, Pancarlı Peynirli Muffin ve Cevizli Tarçınlı Kurabiye Nasıl Yapılır?

23.12.2025 - 19:16

Çay saatinin yıldızları belli oldu! Sebzeyi tatlı-tuzlu dengesiyle sevenler toplansın, çoooook lezzetli tarifler hazırladık. Hemen denemek isteyenleri içeriğe alalım! 👇🏻

Pırasalı Rulo Börek, Pancarlı Peynirli Muffin ve Cevizli Tarçınlı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Pırasalı Rulo Börek 

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı  tuz

  • 1/2 su bardağı maden suyu

  • 1 adet taze yufka

  • 300 gram kavrulmuş pırasa

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 çay kaşığı kavrulmuş susam

Yapılışı:

1. Bir kasede yoğurt, yumurta, sıvı yağ, tuz ve maden suyunu karıştırın.

2. Yufkayı tezgaha açın ve bu karışımdan sürüp yarım ay şeklinde katlayın. Yufkanın uç kısmına kavrulmuş pırasayı ekleyip rulo haline getirin. 

3. Ardından spiral şeklini verip hazneye yerleştirin. Üzerine sıvı yağ, yumurta sarısı ve kavrulmuş susam serpiştirip 180 derece 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis edin. 

Pancarlı Muffin 

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1/2 çay bardağı pancar suyu 

  • 1,5 su bardağı un

  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 5 dal taze kekik

  • 1 adet haşlanmış pancar (küp doğranmış)

  • 50 gram keçi peyniri 

Yapılışı:

1. Bir kasede haşlanmış pancar ve peynir hariç tüm malzemeleri homojen olana dek karıştırın. 

2. Üzerine pancar ve peyniri ekleyip tekrar karıştırın ve muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. 

3. 180 derecede 15 dakika pişirip ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.

Cevizli Tarçınlı Kurabiye

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 80 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 çay bardağı ceviz içi 

  • 1,5 su bardağı un 

  • 1 paket vanilin

  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu 

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Bir kasede tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.

3. Hazneye yerleştirip 170 derecede 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

