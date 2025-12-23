Yemek Yaparken Hata Yapmamak İçin Şeflerden Öğrenebileceğiniz 11 Altın Kural
Yemek yaparken hepimiz hata yapıyoruz. Bazen yaptığımız hatalar tüm yemeğin çöpe gitmesine bile neden olabiliyor. İşte bu kurallara dikkat ederek yemek yaparken hataları önleyebilirsiniz. Peki neler bu kurallar birlikte bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Malzemeyi tanımadan olmaz!
2. Malzemeyi tanıdıktan sonra sıra onları hazırlama aşamasında.
3. Bıçak, mutfaktaki en büyük yardımcınız.
4. Tarifin mantığını anlamak lazım!
5. Her şeyi karıştırmak doğru değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tadım yapmadan olmaz!
7. Malzemelerin ısılarına dikkat etmelisiniz.
8. Çalıştığınız alan hep temiz olmalı.
9. Her pişirme kabı aynı değil.
10. Baharatların yanma noktalarını da bilmek gerek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Stoksuz bir mutfak düşünülemez.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın