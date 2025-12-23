onedio
Yemek Yaparken Hata Yapmamak İçin Şeflerden Öğrenebileceğiniz 11 Altın Kural

Yemek Yaparken Hata Yapmamak İçin Şeflerden Öğrenebileceğiniz 11 Altın Kural

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.12.2025 - 19:31

Yemek yaparken hepimiz hata yapıyoruz. Bazen yaptığımız hatalar tüm yemeğin çöpe gitmesine bile neden olabiliyor. İşte bu kurallara dikkat ederek yemek yaparken hataları önleyebilirsiniz. Peki neler bu kurallar birlikte bakalım mı?

1. Malzemeyi tanımadan olmaz!

Genelde mutfakta yemek pişirmeye başlıyoruz, sonra malzemelerimize bakıyoruz. İşte bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Yemek pişirmeye başlamadan önce mutlaka malzemenizi tanımanız gerekiyor. Elinizde hangi malzeme olduğunu ve yemeğe nasıl etki edeceğini bilerek işe başlamalısınız.

2. Malzemeyi tanıdıktan sonra sıra onları hazırlama aşamasında.

Yapacağınız tarifteki malzemeleri hazırlamadan başlamak doğru değil. Yani önce hangi malzemeden ne kadar kullanılacaksa bunları hazırlamananız yani mis en place yapmanız gerekiyor. Bu sayede eğer yapacağınız tarifte eksik malzeme varsa başlamadan bilebilirsiniz.

3. Bıçak, mutfaktaki en büyük yardımcınız.

Bıçaksız yemek yapmak imkansız. Ama kullanılan bıçakların keskinliği de çok önemli. Kör bıçak hem tehlikeli hem de yemek yapmayı zorlaştırır. O yüzden yemek yaparken bıçağınızın keskin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bıçağınız keskin olduğunda yemek kaliteniz çok artacak emin olun!

4. Tarifin mantığını anlamak lazım!

Tarifler bizim için yol gösterici, onu tamamen ezberlemek mantıklı değil o yüzden. Yani önünüzdeki tarife bakarak yemeği yapmalısınız elbette. Ama asıl amaç tarifin mantığını kavramak olmalı. Genel mantığını anladığınızda tarifi uygulamak çok daha kolay olacaktır.

5. Her şeyi karıştırmak doğru değil.

Mutfakta karıştırma işlemini çok yapıyoruz. Ama her tarif karıştırma gerektirmez. Mesela karamelizasyon yapacaksanız o zaman karıştırmanız doğru değil. Bunun gibi birçok tarif karıştırma gerektirmez. O yüzden karıştırma gerektirmeyen tariflere sabır göstermeyi öğrenmelisiniz.

6. Tadım yapmadan olmaz!

Yemeği yaparken her adımda tadım yapmak şart. Tadılmamış yemek, sürpriz yumurta gibi. Tuz, yağ, asit dengesinin oturup oturmadığını anlamak için tadım yapmanız gerekiyor. Her aşamada yaptığınız yemeği tadarak yemeğinizin gidişatını yakından takip edebilirsiniz.

7. Malzemelerin ısılarına dikkat etmelisiniz.

Her ürünün sıcaklık ve soğukluk derecelerini hesaba katmanız gerekiyor. Soğuk bir ürünü tavaya eklediğinizde tavanın ısısı düşecektir. Bunun gibi ısı farklarının meydana getireceklerini düşünerek hareket etmek mutfakta çok işinize yarayacak.

8. Çalıştığınız alan hep temiz olmalı.

Mutfakta en sık yapılan hataların başında alanı temizlemeden pişirmeye devam etmek geliyor. Aslında bu iş yapmayı da zorlaştırıyor. İşi biten ürünleri kaldırmak, alanı silmek size mutfakta hız kazandırır.

9. Her pişirme kabı aynı değil.

Pişirme kaplarının hepsinin malzemesi farklı. Döküm, çelik, teflon ya da seramik... Bunlardan hangisini kullanıyorsanız ona göre dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü her malzemenin ısı ayarları farklı. Mesela döküm tava kullanıyorsanız yavaş ısındığını bilmeniz gerek.

10. Baharatların yanma noktalarını da bilmek gerek.

Baharatlar yüksek ısıda uzun süre tutamayacağınız ürünler. Çünkü yüksek ısı baharatların kokusunu kaçırıyor. Bu yüzden yüksek ısıya maruz bıraktığınız baharatların aroması bozulur. Yemek yaparken de buna dikkat etmek gerekiyor.

11. Stoksuz bir mutfak düşünülemez.

Stoklar mutfakların en büyük kurtarıcıları. En lezzetli yemeklerin sırı da diyebiliriz. Şeflerin mutfakta en çok kullandıkları malzemelerden gelen stokları evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Fazla yaparak dondurucuda saklayabilir ve ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
