Dilinin Ayarı Olmayan Okan Bayülgen'in "Sevişecek İnsan Kalmadı!" İtirafı X'te Büyük Olay Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8HNWB...
Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla gündeme bomba gibi oturdu! “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” gibi çıkışlarıyla daha önce de sosyal medyada büyük ses getiren Okan Bayülgen bu sefer de 'Sevişecek insan kalmadı!' sözleriyle X kullanıcılarının radarına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Bayülgen, ilişkiler ve cinsellik üzerine yaptığı çıkışlarla yıllardır gündem olan bir isim. Son sözleri ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın