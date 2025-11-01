onedio
Dilinin Ayarı Olmayan Okan Bayülgen'in "Sevişecek İnsan Kalmadı!" İtirafı X'te Büyük Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 19:25

Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla gündeme bomba gibi oturdu! “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” gibi çıkışlarıyla daha önce de sosyal medyada büyük ses getiren Okan Bayülgen bu sefer de 'Sevişecek insan kalmadı!' sözleriyle X kullanıcılarının radarına girdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8HNWB...
İşte o anlar:

Okan Bayülgen, ilişkiler ve cinsellik üzerine yaptığı çıkışlarla yıllardır gündem olan bir isim. Son sözleri ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

“Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak.” ifadeleri sosyal medyada büyük olay oldu.

Gelin tepkilere birlikte bakalım:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
