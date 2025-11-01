onedio
Şeker mi Şaka mı? Türk Ünlü İsimlerin Birbirinden Korkunç Cadılar Bayram'ı Kostümlerini Birlikte İnceliyoruz!

Şeker mi Şaka mı? Türk Ünlü İsimlerin Birbirinden Korkunç Cadılar Bayram'ı Kostümlerini Birlikte İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 16:46

Cadılar Bayramı, 31 Ekim’de ülkemizde de partiler ve korku temalı etkinliklerle kutlandı. Büyük organizasyonlar, kostümlü partiler derken ünlü isimler de bu renkli organizasyonlarda yıllardır boy gösterir oldu. Peki, Türk ünlülerin de özel kostümleriyle damga vurduğu gecede kim ne giydi? Gelin birikte bakalım!

Danla Bilic

Lvbelc5

Cemal Canseven

Derin Talu

Sefo

Dila Tarkan

Zuhal Topal

Deren Talu

Hande Demir

Hande Erçel

Feyza Civelek

