İrem Derici'nin Bir LGBT Derneğine Bağış Yaptığı İddialarına Verdiği Cevap Olay Oldu!
İrem Derici, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak hem sahne performansları hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde sıkça yer alıyor. Son dönemde bazı iddialar ve uyuşturucu operasyonuyla dikkat çekse de, yapılan testler ve açıklamalar sonucunda temize çıkan İrem Derici hakkındaki yalan habere verdiği tepkiyle güneme oturdu!
Adı son olarak uyuşturucu operasyonunda anılan, tüm iddiaları reddeden İrem Derici'nin saç ve kanından alınan örnekler temiz çıkmıştı.
Sosyal medyada adında yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündem olan İrem Derici, hakkında yapılan yalan bir habere yanıt vermesiyle gündeme oturdu.
