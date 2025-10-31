onedio
İrem Derici'nin Bir LGBT Derneğine Bağış Yaptığı İddialarına Verdiği Cevap Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
31.10.2025

İrem Derici, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak hem sahne performansları hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde sıkça yer alıyor. Son dönemde bazı iddialar ve uyuşturucu operasyonuyla dikkat çekse de, yapılan testler ve açıklamalar sonucunda temize çıkan İrem Derici hakkındaki yalan habere verdiği tepkiyle güneme oturdu!

Adı son olarak uyuşturucu operasyonunda anılan, tüm iddiaları reddeden İrem Derici'nin saç ve kanından alınan örnekler temiz çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025 sabahı, “uyuşturucu madde kullanmak” ve/veya “kullanımına özendirmek” suçlamasıyla birçok ünlü isme yönelik operasyon başlatılmıştı. İrem Derici, bu operasyon kapsamında evinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ifade vermesi için götürülmüş, kan ve saç örnekleri alınan İrem Derici, temiz çıkan sonuçlarının ardından sevincini paylaşmıştı.

Sosyal medyada adında yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündem olan İrem Derici, hakkında yapılan yalan bir habere yanıt vermesiyle gündeme oturdu.

'İddialara göre şarkıcı sanatçı İrem Derici bir LGBT derneğine 500.000TL bağış yaptı: “İnşallah bir tedavi bulurlar da biz de rahatlarız.” ' şeklindeki habere 'Öyle bi dernek mi var?' yorumunda bulunan İrem Derici yorumuyla gündeme oturdu!

