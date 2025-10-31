onedio
Kerem Bürsin'in Eski Sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu Arasındaki Atışmaya Demet Akalın'dan Olay Yorum

Kerem Bürsin'in Eski Sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu Arasındaki Atışmaya Demet Akalın'dan Olay Yorum

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 19:27

Magazin dünyasında sosyal medya bir kez daha gündemi belirledi! Mehtap Algül’ün paylaştığı son Instagram karesi, kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, en çok dikkat çeken yorum Demet Akalın’dan geldi. Ünlü şarkıcının “kazanan sensin” çıkışı, Algül–Yağcıoğlu hattındaki gerilime yeni bir soluk getirdi!

Magazin gündemi son günlerde Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin isimlerinin geçtiği bir ilişki üçgeniyle çalkalanıyor.

Olay, Selin Yağcıoğlu’nun, Mehtap Algül’ün geçmişte birlikte olduğu iddia edilen Kerem Bürsin ile ilişki yaşamaya başlamasıyla patlak verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “yaklaşık bir aydır birlikteyiz” şeklinde mesajlar paylaşan Selin Yağcıoğlu, olayın medyaya taşınmasına zemin hazırladı. Bunun üzerine Mehtap Algül, arkadaşlık bağlarını ve geçmiş ilişkiyi göz önünde bulundurarak bu duruma tepkili olduğu, özel konuşmalarının ve adının izinsiz şekilde magazin haberlerine konu olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Mehtap Algül'ün o açıklamalarından bahsetmiştik:

Bu sefer de Mehtap Algül’ün Instagram karesinin altına düşen yorumlar gündemi salladı. Demet Akalın’ın “kazanan sensin” çıkışı, Algül–Yağcıoğlu tartışmasındaki tarafını gözler önüne serdi!

Mehtap Algül’ün paylaştığı yeni fotoğraftaki yorumlar arasında Demet Akalın’ın mesajı öne çıktı. “Dünyayı yakacak kadar güzel olmasaydın sende bayb🤷‍♀️🌹 bide üstüne delikanlı çıktın. Kazanan sensin sadece zamana bırak😎” şeklinde Mehtap Algül’e açık destek veren Demet Akalın'a Algül'den de sıcak bir yanıt geldi.

