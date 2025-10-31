Kerem Bürsin'in Eski Sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu Arasındaki Atışmaya Demet Akalın'dan Olay Yorum
Magazin dünyasında sosyal medya bir kez daha gündemi belirledi! Mehtap Algül’ün paylaştığı son Instagram karesi, kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, en çok dikkat çeken yorum Demet Akalın’dan geldi. Ünlü şarkıcının “kazanan sensin” çıkışı, Algül–Yağcıoğlu hattındaki gerilime yeni bir soluk getirdi!
Magazin gündemi son günlerde Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin isimlerinin geçtiği bir ilişki üçgeniyle çalkalanıyor.
Bu sefer de Mehtap Algül’ün Instagram karesinin altına düşen yorumlar gündemi salladı. Demet Akalın’ın “kazanan sensin” çıkışı, Algül–Yağcıoğlu tartışmasındaki tarafını gözler önüne serdi!
