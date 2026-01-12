Yarın (13 Ocak Salı) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil? İstanbul'da Eğitime Ara Verildi mi?

Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürürken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözünü valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. “Yarın (13 Ocak Salı) okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi?” sorusu gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle İstanbul için beklenti yüksekken bazı illerde alınan tatil kararları netleşmeye başladı. Peki 13 Ocak Salı günü okullar hangi illerde tatil edildi, İstanbul’da eğitime ara verildi mi? İşte il il son durum…