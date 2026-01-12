onedio
Yarın (13 Ocak Salı) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil? İstanbul'da Eğitime Ara Verildi mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 22:57

Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürürken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözünü valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. “Yarın (13 Ocak Salı) okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi?” sorusu gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle İstanbul için beklenti yüksekken bazı illerde alınan tatil kararları netleşmeye başladı. Peki 13 Ocak Salı günü okullar hangi illerde tatil edildi, İstanbul’da eğitime ara verildi mi? İşte il il son durum…

Yarın (13 Ocak Salı) Okullar Tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü için birçok il ve ilçede eğitime ara verilmiştir.

İşte Valiliklerden ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen son dakika açıklamalarına göre hazırlanan güncel liste...

İşte Tatil Olan İller ve İlçeler

Tamamen Tatil Olan İller (İl Genelinde)

Bu illerdeki tüm ilçelerde okullar 1 gün süreyle (13 Ocak Salı) tatil edilmiştir:

Sadece Belirli İlçeleri Tatil Olan İller

KAHRAMANMARAŞ

  • Elbistan

  • Afşin

  • Göksun

  • Nurhak

  • Ekinözü

  • Çağlayancerit

  • Andırın

ORDU

  • Akkuş

  • Aybastı

  • Çamaş

  • Çatalpınar

  • Çaybaşı

  • Gölköy

  • Gürgentepe

  • İkizce

  • Kabataş

  • Korgan

  • Kumru

  • Mesudiye

  • Ünye

SİVAS

  • Gürün

  • Gemerek

  • Suşehri

  • Koyulhisar

  • Ulaş

  • Altınyayla

  • Kangal

  • İmranlı

  • Şarkışla

  • Akıncılar

MALATYA

  • Pütürge

  • Arapgir

  • Doğanşehir

  • Hekimhan

  • Kuluncak

  • Doğanyol

  • Arguvan

  • Darende

MARDİN

  • Dargeçit

  • Midyat

  • Mazıdağı

  • Savur

YOZGAT

  • İl Merkezi

  • Akdağmadeni

  • Çandır

  • Çayıralan

ADIYAMAN

  • Sincik

  • Gerger

  • Çelikhan

BATMAN

  • Sason

  • Kozluk

İstanbul ve Ankara'da Okullar Tatil mi?

İstanbul ve Ankara'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da şu an için valilikten 'tatil' açıklaması gelmedi. Eğitim devam ediyor. Ankara için de valilikten henüz resmi bir açıklama yok.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın