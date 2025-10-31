NASA'dan Anında Yanıt Geldi: Kim Kardashian'dan Akıllara Durgunluk Veren "Ay'a İniş Sahteydi" Açıklaması!

Kim Kardashian, 30 Ekim 2025’te yayınlanan The Kardashians bölümünde 1969 Ay’a inişin “sahte olduğuna” inandığını söyledi. “TikTok’a girin, kendiniz bakın. Ay’da yer çekimi yoksa bayrak neden dalgalanıyor? Fotoğraftaki ayakkabı izi müzedekinden farklı. Neden yıldız yok? Buzz Aldrin ‘gidilmedi’ diyor. Bana göre de gitmedik.” şeklinde konuşan Kardashian'ın açıklaması akıllara durgunluk verirken bilginin kaynağı TikTok ise ayrı bir şaşkınlık yarattı.

Bunun üzerine NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy, “Ay’a daha önce… 6 kez gittik” şeklinde açıklamada bulundu.