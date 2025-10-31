NASA'dan Anında Yanıt Geldi: Kim Kardashian'dan Akıllara Durgunluk Veren "Ay'a İniş Sahteydi" Açıklaması!
Gündem yaratan açıklamaları, estetikleri, mal varlığı ve markalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian daha önce de akıllara durgunluk veren sözler kullanmıştı. Şaşırtıcı çıkışlarıyla sosyal medyada günlerce tartışılan Kim Kardashian, 1969’daki tarihi Ay inişini sorgulayınca X'te gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian bu sefer de, 1969’daki Ay’a inişi sorgulayan açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın