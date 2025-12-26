onedio
Senin Dur Noktan Ne?

Senin Dur Noktan Ne?

Hayatta bazen devam etmek kolaydır, bazen de durmak gerekir. Ama asıl mesele şudur: Sen ne zaman durursun? Bu test, seni sınırlarına getiren şeyin ne olduğunu, hangi noktada “artık yeter” dediğini ve bunu nasıl yaşadığını ortaya çıkarıyor. Cevaplar dürüst olursa, sonuçlar biraz ayna etkisi yapabilir. Hazırsan başlayalım.

1. Bir konuda uzun süredir rahatsızsın ama ses çıkarmıyorsun. Ne olur da konuşursun?

2. Bir ilişkide seni en hızlı soğutan şey hangisi?

3. Birine kırıldığında genelde ne yaparsın?

4. Yoğun bir dönemde üst üste sorumluluklar geldiğinde ne olur?

5. Birinin seni sürekli eleştirmesi karşısında ne yaparsın?

6. Bir tartışmada seni en çok ne tetikler?

7. Bir ortamda artık olmak istemediğini nasıl anlarsın?

8. Birine defalarca şans verdikten sonra ne seni durdurur?

9. Hayatında seni en çok yoran şey nedir?

10. Bir şeyden vazgeçtiğinde arkasından ne hissedersin?

Senin dur noktan sabır!

Senin dur noktan sabır. Çok fazla tolere ediyor, çok uzun süre idare ediyorsun. İnsanları, durumları, hatta bazen kendi sınırlarının ihlal edilmesini bile “bir şekilde düzelir” diyerek taşıyorsun. Ama sabrın dolduğunda geri dönüşü olmuyor. O ana kadar sessiz kalman, aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor; fakat kendini ihmal etmen de cabası. Sen durduğunda herkes şaşırıyor çünkü kimse bu noktaya geleceğini tahmin etmiyor. Biraz daha erken sinyal vermeyi öğrenirsen, dur noktan kriz değil denge olabilir.

Senin dur noktan saygı!

Senin için dur noktası net: saygı. Ses tonundan bakışlara, davranışlardan sözlere kadar her şey senin için önemli. Bir yerde küçümsendiğini, hafife alındığını ya da yok sayıldığını hissettiğin anda içindeki alarm çalmaya başlıyor. Uzun uzun tartışmazsın; çünkü senin için bazı şeyler tartışmaya kapalıdır. Bu, güçlü bir öz farkındalık göstergesi. Ancak bazen insanlara bu sınırı daha açık göstermek, seni daha az yormasını sağlayabilir.

Senin dur noktan güven!

Senin dur noktan güven. Güven senin için bir bağ değil, bir temel. O sarsıldığında ne konuşmalar, ne özürler, ne de açıklamalar eski haline getirebiliyor. Birine inandığında gerçekten inanıyorsun ama hayal kırıklığı yaşadığında da kendini korumayı biliyorsun. Bu yüzden vazgeçtiğinde kesin ve net oluyorsun. Bazen bu seni soğuk gibi gösterse de aslında bu, kendine duyduğun saygının bir yansıması.

Senin dur noktan kendinsin!

Senin dur noktan tükenmişlik ve kendinle bağının kopması. Bir yerde artık eskisi gibi gülemediğini, heyecanlanamadığını ya da kendin gibi davranamadığını fark ettiğinde duruyorsun. Bu, duygusal zekanın yüksek olduğuna işaret. Kendini korumayı, geri çekilmeyi ve yeniden nefes almayı biliyorsun. Senin için durmak bir kaçış değil; bir iyileşme yöntemi. Hayatında “ben neredeyim?” sorusunu sormayı ihmal etmiyorsun.

