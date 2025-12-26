Senin Dur Noktan Ne?
Hayatta bazen devam etmek kolaydır, bazen de durmak gerekir. Ama asıl mesele şudur: Sen ne zaman durursun? Bu test, seni sınırlarına getiren şeyin ne olduğunu, hangi noktada “artık yeter” dediğini ve bunu nasıl yaşadığını ortaya çıkarıyor. Cevaplar dürüst olursa, sonuçlar biraz ayna etkisi yapabilir. Hazırsan başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir konuda uzun süredir rahatsızsın ama ses çıkarmıyorsun. Ne olur da konuşursun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir ilişkide seni en hızlı soğutan şey hangisi?
3. Birine kırıldığında genelde ne yaparsın?
4. Yoğun bir dönemde üst üste sorumluluklar geldiğinde ne olur?
5. Birinin seni sürekli eleştirmesi karşısında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir tartışmada seni en çok ne tetikler?
7. Bir ortamda artık olmak istemediğini nasıl anlarsın?
8. Birine defalarca şans verdikten sonra ne seni durdurur?
9. Hayatında seni en çok yoran şey nedir?
10. Bir şeyden vazgeçtiğinde arkasından ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin dur noktan sabır!
Senin dur noktan saygı!
Senin dur noktan güven!
Senin dur noktan kendinsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın