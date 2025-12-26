Senin Dur Noktan Ne?

Senin dur noktan sabır. Çok fazla tolere ediyor, çok uzun süre idare ediyorsun. İnsanları, durumları, hatta bazen kendi sınırlarının ihlal edilmesini bile “bir şekilde düzelir” diyerek taşıyorsun. Ama sabrın dolduğunda geri dönüşü olmuyor. O ana kadar sessiz kalman, aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor; fakat kendini ihmal etmen de cabası. Sen durduğunda herkes şaşırıyor çünkü kimse bu noktaya geleceğini tahmin etmiyor. Biraz daha erken sinyal vermeyi öğrenirsen, dur noktan kriz değil denge olabilir.