Hayat Seni Şu An Nereye Sürüklüyor?
Bazen plan yapmadan ilerleriz, bazen de planların bizi nereye götürdüğünü fark etmeyiz. Şu an bulunduğun yer, verdiğin kararların mı sonucu yoksa hayatın seni usulca sürüklediği bir durak mı?
1. Son zamanlarda günlerin nasıl geçiyor?
2. Bir karar vermen gerektiğinde ilk neye kulak veriyorsun?
3. Sabah uyandığında seni yataktan kaldıran şey ne?
4. Hayatında en çok hangi cümleyi kuruyorsun?
5. Plan yapma konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
6. Şu sıralar seni en çok yoran şey ne?
7. Hayatında bir şey ters gittiğinde tepkin ne oluyor?
8. Geleceği düşündüğünde hangi duygu baskın?
9. Şu an hayatında eksik olduğunu düşündüğün şey ne?
10. Kendini en çok hangi durumda kaybolmuş hissediyorsun?
Hayat seni sürüklemiyor, gitmek istediğin yere götürüyor!
Hayat seni doğru yola sürüklüyor!
Hayat seni virajdan viraja sürüklüyor!
Hayat seni kötü bir noktaya sürüklüyor!
