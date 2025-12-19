onedio
Sen Aşkının Karşılığını Alacak mısın?

İnci Döşer
19.12.2025 - 11:27

Sevmek kolay değil ama beklemek bazen daha zor. Kimimiz sessizce verir, kimimiz fazlasıyla belli eder, kimimiz de “acaba farkında mı?” diye içinden sorar. Bu test, aşka nasıl yaklaştığını ve verdiğin duygunun sana nasıl geri dönebileceğini anlamaya çalışıyor. 

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sevdiğin kişiye duygularını nasıl gösterirsin?

4. Aşkta ilk adımı kim atmalı?

5. Karşılık alamadığını hissettiğinde ne yaparsın?

6. Sevdiğin kişi seni ne kadar tanıyor?

7. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?

8. İlişkilerde en çok hangi noktada zorlanırsın?

9. Sevdiğin kişi için ne kadar fedakarlık yaparsın?

10. Aşk seni şu ara nasıl hissettiriyor?

Sen aşkının karşılığını alacaksın!

Sen sevgini açık, samimi ve tutarlı bir şekilde gösteriyorsun. Aşkta oyun oynamayı sevmiyorsun, ne hissettiğini saklamıyorsun. Bu yaklaşım her zaman kolay olmasa da doğru insanla buluştuğunda karşılıksız kalmaz. Karşı taraf seni fark ediyor, belki her zaman dile getirmese bile değerini biliyor. Sabırla ama kendinden ödün vermeden ilerlersen, verdiğin duygunun karşılığını alma ihtimalin oldukça yüksek. Bu hikâye yarım kalmaya benzemiyor.

Sen aşkının karşılığını bir süre sonra alacaksın!

Aşkın tek taraflı değil ama henüz tam olarak dengelenmemiş. Sen biraz daha netken, karşı taraf kararsız veya temkinli olabilir. Bu durum seni zaman zaman yorsa da her şey bitmiş değil. Burada kilit nokta beklerken kendini tüketmemek. Netlik sağlandığında bu ilişki ya sağlamlaşacak ya da seni daha doğru bir yola yönlendirecek. Karşılık ihtimali var ama sabır sınavı ağır.

Sen aşkının karşılığını alamayabilirsin!

Sen çok vermiş, çok düşünmüş ve biraz da kendini ihmal etmiş olabilirsin. Karşı taraf senin kadar derin hissetmiyor ya da bunu göstermeye hazır değil. Bu sonuç bir kayıp değil, bir fark ediş. Aşk tek başına taşınmaz. Değerini hatırladığında ve sınırlarını koruduğunda, seni gerçekten isteyen biriyle karşılaşman çok daha mümkün olacak.

Sen aşkının karşılığını asla alamayacaksın!

Bu ilişkide duygusal emeğin büyük kısmı senden geliyor. Karşılık almak bir yana, bazen görülmediğini bile hissediyorsun. Bu durum seni yıpratmış olabilir. Gerçek şu: Her sevgi karşılık bulmak zorunda değil ama her insan karşılık görmeyi hak eder. Kendini geri çektiğinde suçluluk değil, hafifleme hissediyorsan bu sana çok şey söylüyor. Yeni bir sayfa seni bekliyor olabilir.

