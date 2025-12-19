Sen Aşkının Karşılığını Alacak mısın?
Sevmek kolay değil ama beklemek bazen daha zor. Kimimiz sessizce verir, kimimiz fazlasıyla belli eder, kimimiz de “acaba farkında mı?” diye içinden sorar. Bu test, aşka nasıl yaklaştığını ve verdiğin duygunun sana nasıl geri dönebileceğini anlamaya çalışıyor.
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Sevdiğin kişiye duygularını nasıl gösterirsin?
4. Aşkta ilk adımı kim atmalı?
5. Karşılık alamadığını hissettiğinde ne yaparsın?
6. Sevdiğin kişi seni ne kadar tanıyor?
7. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?
8. İlişkilerde en çok hangi noktada zorlanırsın?
9. Sevdiğin kişi için ne kadar fedakarlık yaparsın?
10. Aşk seni şu ara nasıl hissettiriyor?
Sen aşkının karşılığını alacaksın!
Sen aşkının karşılığını bir süre sonra alacaksın!
Sen aşkının karşılığını alamayabilirsin!
Sen aşkının karşılığını asla alamayacaksın!
