Sen Aşkının Karşılığını Alacak mısın?

Aşkın tek taraflı değil ama henüz tam olarak dengelenmemiş. Sen biraz daha netken, karşı taraf kararsız veya temkinli olabilir. Bu durum seni zaman zaman yorsa da her şey bitmiş değil. Burada kilit nokta beklerken kendini tüketmemek. Netlik sağlandığında bu ilişki ya sağlamlaşacak ya da seni daha doğru bir yola yönlendirecek. Karşılık ihtimali var ama sabır sınavı ağır.