Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. İletişim ve fikirlerin, kariyerinde belirleyici bir rol oynayacağı bu dönemde, Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, sözlerinin ve düşüncelerinin etkisini arttırıyor. Bir konuşma ya da yazışma, belki de beklenmedik bir şekilde, seni öne çıkarabilir. Ancak, bu durumda bile, abartıya kaçmamak gerektiğini unutmamalısın.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay ile birlikte yeni bir eğitim, anlaşma ya da proje sürecini başlatabilirsin. Tabii bu noktada en önemlisi, senin eğitimi veren, projeyi sunan ya da anlaşma için yatırımcıları ikna eden tarafta olacağın. Yani, yenilikler için Ay'ın enerjisinden güç alırken güçlü iletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetini kullanarak kontrolü eline alabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un karesi, kalbinin en derin yerlerine dokunacak. Her dokunuşu ile ise ne istemediğini anlamanı sağlayacak. Böylece haftanın sonuna doğru, daha sağlam ve daha gerçek bir bağ kurabileceksin. Senin için iyi olan kalbine şifa getirirken, sevmenin ama en çok da sevilmenin tadına varacaksın! Aşkın keyfini çıkar... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…