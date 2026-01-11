onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 12 Ocak - 18 Ocak Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. İletişim ve fikirlerin, kariyerinde belirleyici bir rol oynayacağı bu dönemde, Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, sözlerinin ve düşüncelerinin etkisini arttırıyor. Bir konuşma ya da yazışma, belki de beklenmedik bir şekilde, seni öne çıkarabilir. Ancak, bu durumda bile, abartıya kaçmamak gerektiğini unutmamalısın. 

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay ile birlikte yeni bir eğitim, anlaşma ya da proje sürecini başlatabilirsin. Tabii bu noktada en önemlisi, senin eğitimi veren, projeyi sunan ya da anlaşma için yatırımcıları ikna eden tarafta olacağın. Yani, yenilikler için Ay'ın enerjisinden güç alırken güçlü iletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetini kullanarak kontrolü eline alabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un karesi, kalbinin en derin yerlerine dokunacak. Her dokunuşu ile ise ne istemediğini anlamanı sağlayacak. Böylece haftanın sonuna doğru, daha sağlam ve daha gerçek bir bağ kurabileceksin. Senin için iyi olan kalbine şifa getirirken, sevmenin ama en çok da sevilmenin tadına varacaksın! Aşkın keyfini çıkar... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın