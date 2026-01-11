onedio
12 Ocak - 18 Ocak Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ve Chiron'un kozmik dansı, kalbinin en derin ve en hassas noktalarına dokunacak. Bu etkileşim, hayatında ne istemediğini anlamanı sağlayacak ve bu sayede aşk hayatında daha net bir vizyon oluşturmana yardımcı olacak.

Bu hafta, aşk hayatında daha sağlam ve daha gerçek bir bağ kurma fırsatı bulacaksın. Gökyüzündeki etkileşimi ise seni daha önce hiç olmadığın kadar güçlü kılacak. Bu, kalbinin derinliklerinden gelen bir güç olacak, aşkın ve sevginin gücü... Ve işte en güzel kısmı! Bu hafta, aşkın seni iyileştirici gücünü deneyimleyeceksin. Kalbine şifa getirecek olan bu güç, seni daha da güçlendirecek ve aşka dair tüm korkularını yeneceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
