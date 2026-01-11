Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ve Chiron'un kozmik dansı, kalbinin en derin ve en hassas noktalarına dokunacak. Bu etkileşim, hayatında ne istemediğini anlamanı sağlayacak ve bu sayede aşk hayatında daha net bir vizyon oluşturmana yardımcı olacak.

Bu hafta, aşk hayatında daha sağlam ve daha gerçek bir bağ kurma fırsatı bulacaksın. Gökyüzündeki etkileşimi ise seni daha önce hiç olmadığın kadar güçlü kılacak. Bu, kalbinin derinliklerinden gelen bir güç olacak, aşkın ve sevginin gücü... Ve işte en güzel kısmı! Bu hafta, aşkın seni iyileştirici gücünü deneyimleyeceksin. Kalbine şifa getirecek olan bu güç, seni daha da güçlendirecek ve aşka dair tüm korkularını yeneceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…