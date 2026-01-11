Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü seninle konuşuyor adeta! Ve sağlığın hakkında bazı ipuçları veriyor. Oğlak burcundaki Yeni Ay, özellikle solunum ve omuz bölgeni vurguluyor. Soğuk algınlığına karşı savunmasız hissedebilirsin, bu da ani ısı değişimlerinden kaçınman gerektiğini gösteriyor.

Haftanın başında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önceliğin olmalı. Düzenli nefes egzersizlerine başlamak, hem bedenini hem de zihnini güçlendirebilir. Bu, senin için sadece bir sağlık uyarısı değil, aynı zamanda enerjini yükseltmek ve genel yaşam kaliteni artırmak için bir fırsat. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…