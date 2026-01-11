Sevgili Akrep, bu hafta senin haftan! İletişim ve düşüncelerin, kariyerinde belirleyici bir rol oynayacak. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, sözlerinin ve düşüncelerinin etkisini arttırıyor. Bir konuşma ya da yazışma, belki de hiç beklemediğin bir şekilde, seni öne çıkarabilir. Ancak, bu durumda dahi abartıya kaçmamalısın!

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay ile birlikte aslında yeni bir dönemi başlatabilirsin. Mesela yeni bir eğitim, anlaşma ya da proje sürecine dahil olabilirsin. Ama unutma ki bu noktada en önemlisi, senin eğitimi veren, projeyi sunan ya da anlaşma için yatırımcıları ikna eden tarafta olacağın. Görünen o ki yenilikler için Ay'ın enerjisinden güç alacak, güçlü iletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetini de kullanarak kontrolü ele geçireceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…