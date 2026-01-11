onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 12 Ocak - 18 Ocak Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ocak - 18 Ocak haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin haftan! İletişim ve düşüncelerin, kariyerinde belirleyici bir rol oynayacak.  Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, sözlerinin ve düşüncelerinin etkisini arttırıyor. Bir konuşma ya da yazışma, belki de hiç beklemediğin bir şekilde, seni öne çıkarabilir. Ancak, bu durumda dahi abartıya kaçmamalısın! 

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay ile birlikte aslında yeni bir dönemi başlatabilirsin. Mesela yeni bir eğitim, anlaşma ya da proje sürecine dahil olabilirsin. Ama unutma ki bu noktada en önemlisi, senin eğitimi veren, projeyi sunan ya da anlaşma için yatırımcıları ikna eden tarafta olacağın. Görünen o ki yenilikler için Ay'ın enerjisinden güç alacak, güçlü iletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetini de kullanarak kontrolü ele geçireceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Akrep burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın