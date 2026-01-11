onedio
12 Ocak - 18 Ocak Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de harekete geçirecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi, zihinsel enerjini yoğunlaştırıyor. Bu enerji seni adeta bir düşünce fırtınasına sürüklüyor. Perde arkasında, kimsenin henüz haberi olmayan büyük planlar yapıyorsun. Hatta, stratejini netleştirmek için kolları sıvadın bile, değil mi? 

İş hayatında ise iç sesini dinlemeye devam et, çünkü sezgilerin bu dönemde senin en büyük yol göstericin olacak. Haftanın sonuna doğru özellikle Oğlak burcundaki Yeni Ay, gizli kalan bir proje ya da planın artık şekil almaya başlamasını sağlıyor. Bu Yeni Ay, senin için güçlü bir başlangıcın altyapısını kuruyor. Yani doğru strateji ve sezgilerle hedeflediğinden fazlasını alacaksın!

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise bu hafta senin haftan olacak! Zira, Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte ışığın artıyor, caziben tavan yapıyor... Eğer bekarsan, yeni bir başlangıç kapıda. Ama ilişkin varsa, bu dönem aşkın ateşini yakan ve birlikteliğinin neşesini tazeleyen bir enerji olabilir. Romantizme, çokça ilgiye ve heyecana hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
