Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de harekete geçirecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi, zihinsel enerjini yoğunlaştırıyor. Bu enerji seni adeta bir düşünce fırtınasına sürüklüyor. Perde arkasında, kimsenin henüz haberi olmayan büyük planlar yapıyorsun. Hatta, stratejini netleştirmek için kolları sıvadın bile, değil mi?

İş hayatında ise iç sesini dinlemeye devam et, çünkü sezgilerin bu dönemde senin en büyük yol göstericin olacak. Haftanın sonuna doğru özellikle Oğlak burcundaki Yeni Ay, gizli kalan bir proje ya da planın artık şekil almaya başlamasını sağlıyor. Bu Yeni Ay, senin için güçlü bir başlangıcın altyapısını kuruyor. Yani doğru strateji ve sezgilerle hedeflediğinden fazlasını alacaksın!

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise bu hafta senin haftan olacak! Zira, Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte ışığın artıyor, caziben tavan yapıyor... Eğer bekarsan, yeni bir başlangıç kapıda. Ama ilişkin varsa, bu dönem aşkın ateşini yakan ve birlikteliğinin neşesini tazeleyen bir enerji olabilir. Romantizme, çokça ilgiye ve heyecana hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…