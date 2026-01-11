Sevgili Kova, bu hafta aşk rüzgarları sana doğru esiyor. Çünkü Venüs, burcuna adım atarak seni aşkın en güzel haliyle buluşturacak. Bu hafta, Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte, ışığın daha da parlayacak ve caziben tavan yapacak. Aşkta ne kadar güçlü ve çekici olduğunu yeniden hatırlayacaksın.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bu hafta yeni bir aşk kapıları sana açabilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni bir aşk seni bekliyor olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi bu hafta karşına çıkacak, kim bilir?

Ama ilişkin varsa, bu dönem aşkın ateşini yeniden alevlendirebilir ve birlikteliğine yeni bir neşe, yeni bir heyecan getirebilir. İlişkindeki romantizmi yeniden canlandırabilir, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebilirsin. Bu hafta romantizme, ilgiye ve heyecana hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…