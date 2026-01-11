onedio
12 Ocak - 18 Ocak Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk rüzgarları sana doğru esiyor. Çünkü Venüs, burcuna adım atarak seni aşkın en güzel haliyle buluşturacak. Bu hafta, Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte, ışığın daha da parlayacak ve caziben tavan yapacak. Aşkta ne kadar güçlü ve çekici olduğunu yeniden hatırlayacaksın.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bu hafta yeni bir aşk kapıları sana açabilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni bir aşk seni bekliyor olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi bu hafta karşına çıkacak, kim bilir?

Ama ilişkin varsa, bu dönem aşkın ateşini yeniden alevlendirebilir ve birlikteliğine yeni bir neşe, yeni bir heyecan getirebilir. İlişkindeki romantizmi yeniden canlandırabilir, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebilirsin. Bu hafta romantizme, ilgiye ve heyecana hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

