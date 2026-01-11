Sevgili Kova, bu hafta Venüs, burcuna adım atıyor. Bu geçiş ise senin için hormonal dengen ve böbreklerinle ilgili hassasiyetleri gündeme getiriyor. Bedeninde birtakım farklılıklar, ödem ve halsizlik hissetmen son derece olası yani.

Tam da bu yüzden böbreklerin için bol bol su tüketmeyi ihmal etme. Tuz dengene de dikkat etmek gerekiyor. Biliyoruz, bazen bir dilim pizza ya da bir paket cips kaçınılmaz olabiliyor ama bu hafta biraz daha dikkatli olmanı öneririz. Haftanın ortasına geldiğinde ise ruhsal bir rahatlama hissedeceksin. Bu rahatlama, bedeninde de bir hafifleme yaratacak. Kendine odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…