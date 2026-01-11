onedio
12 Ocak - 18 Ocak Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ocak - 18 Ocak haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik senin de enerjini yükseltmeye hazırlanıyor. Haftanın ilk günlerinde, Merkür ile Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi, zihinsel enerjinin doruklarına ulaşmanı sağlıyor. Bu enerji ise seni bir düşünce fırtınasına, bir beyin jimnastiğine sürüklüyor. Bu süreçte, perde arkasında, kimsenin henüz haberi olmayan, belki de hayatını değiştirecek büyük planlar yapıyorsun. Hatta, bu planları hayata geçirmek için stratejini bile netleştirmiş, kollarını sıvamışsın bile, değil mi?

İş hayatında da iç sesini dinlemeye devam etmelisin. Çünkü sezgilerin bu dönemde adeta bir pusula gibi seni yönlendirecek. Haftanın sonuna doğru meydana gelen Oğlak burcundaki Yeni Ay, belki de uzun zamandır gizli kalan bir proje ya da planın artık şekil almaya, belirginleşmeye başlamasını sağlıyor. Bu Yeni Ay ise senin için güçlü bir başlangıcın altyapısını kuruyor, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yani doğru strateji ve keskin sezgilerle, hedeflediğinden çok daha fazlasını elde etme şansını yakalayacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

