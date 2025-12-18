Senin Hayata Bakış Açını Söylüyoruz!
Herkes hayata aynı yerden bakmıyor. Kimisi umutla, kimisi temkinle, kimisi de “ben bir durayım, izleyeyim” diyerek. Bu test tercihlerini, tepkilerini ve iç sesini biraz kurcalıyor. Cevaplarının sonunda hayata hangi pencereden baktığını net bir şekilde göreceksin!
1. Planların bozulduğunda ilk tepkin ne olur?
2. Hayat senin için daha çok ne çağrıştırıyor?
3. İnsanlarla ilgili en çok hangisine inanırsın?
4. Kendinle baş başa kaldığında ne hissedersin?
5. Risk almak sana ne hissettirir?
6. Hayat seni yorduğunda ne yaparsın?
7. Başarısızlık senin için ne demek?
8. Geleceği düşündüğünde baskın duygu hangisi?
9. İnsanların seni nasıl görmesini istersin?
10. Hayatta en çok ne seni motive eder?
Sen hayata umut dolu bakıyorsun!
Sen hayata uyumlu bakıyorsun!
Sen hayata sorgulayıcı bakıyorsun!
Sen hayata temkinli bakıyorsun!
