Hangisinin Diğer Adı "Damla Taş'tır?

Dilara Bağcı Peker
11.01.2026 - 22:21

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerinde bir soru soruldu.

Yarışmacıya 'Hangisinin Diğer Adı Damla Taştır?' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: Mağara

B: Pırlanta

C: Sarkıt

D: Gözyaşı

Doğru Cevap: C, Sarkıt

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
