Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 22:27

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez bir yarışmacı 500 bin TL değerindeki bir soruyu açtırdı. Yarışmacıya sosyal medyadan bir soru soruldu. 

'Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?' sorusu soruldu.

A: Lionel Messi

B: Kylie Jenner

C: Ronaldo

D: Yumurta

Doğru Cevap: A, Messi

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
