Senin En Büyük Kusurun Ne?
Herkesin içinde küçük bir pürüz, bazen yolunu karıştıran bazen de seni daha insan yapan bir taraf var. Bu test, o gizli kıymığı samimi sorularla gün yüzüne çıkarıyor. Kendini tanımak bazen bir gölün derinliğine bakmak kadar ilginç olabilir; su durulduğunda gördüğün şey belki zayıflık, belki güçtür. Şimdi içinin labirentinde hafif bir tur atalım.
Hadi teste!
1. Bir sorun yaşadığında ilk refleksin?
2. İnsanlar seni en çok neyle eleştirir?
3. Birine sinirlendiğinde tavrın?
4. İşlerin ters gittiğini fark ettiğinde?
5. Tartışmalarda rolün?
6. Hayatında en çok zorlandığın konu?
7. Yeni bir ortama girdiğinde?
8. İnsanların seni anlamadığı durumlarda?
9. Zor karar anında?
10. Yakın çevrende en çok duyduğun eleştiri?
Senin en büyük kusurun fazla içe dönük olmak!
Senin en büyük kusurun çok alıngan olman!
Senin en büyük kusurun kendini çok suçlaman!
Senin en büyük kusurun kontrolcü olman!
