Senin En Büyük Kusurun Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 12:01

Herkesin içinde küçük bir pürüz, bazen yolunu karıştıran bazen de seni daha insan yapan bir taraf var. Bu test, o gizli kıymığı samimi sorularla gün yüzüne çıkarıyor. Kendini tanımak bazen bir gölün derinliğine bakmak kadar ilginç olabilir; su durulduğunda gördüğün şey belki zayıflık, belki güçtür. Şimdi içinin labirentinde hafif bir tur atalım.

Hadi teste!

1. Bir sorun yaşadığında ilk refleksin?

2. İnsanlar seni en çok neyle eleştirir?

4. İşlerin ters gittiğini fark ettiğinde?

5. Tartışmalarda rolün?

6. Hayatında en çok zorlandığın konu?

7. Yeni bir ortama girdiğinde?

8. İnsanların seni anlamadığı durumlarda?

9. Zor karar anında?

10. Yakın çevrende en çok duyduğun eleştiri?

Senin en büyük kusurun fazla içe dönük olmak!

Senin en belirgin kusurun, duygularını derinlerde saklaman. İçine dönük yapın bazen seni koruyor ama çoğu zaman ilişkilerde yanlış anlaşılmana yol açabiliyor. Sözlerin, söylemediğin şeylerin gölgesinde kalıyor gibi. Kendini ifade etmeyi öğrendikçe bu gölge dağılıyor. Aslında içinde büyük bir zarafet ve dikkat var. Sadece biraz daha görünür olmaya izin vermen gerekiyor. Evren seni itiyor, sen hafif bir direnç bırakıyorsun.

Senin en büyük kusurun çok alıngan olman!

Sen duyarlılığı yüksek bir ruhsun. Fakat bu yüksek hassasiyet bazen duygu dalgalarının seni yönetmesine neden oluyor. İnsanların söylediği her cümlede gizli anlam arayabiliyorsun. Bir bakıma bu, sezgi gücünün canlılığı. Ama diğer yanda çabuk dalgalanan bir deniz gibi yorucu. Dengeyi bulduğunda hassasiyetin sana büyük empati kazandırıyor. Yönlendirilmediğinde ise zaman zaman gereksiz yük taşıyorsun.

Senin en büyük kusurun kendini çok suçlaman!

İçindeki ses bazen fazla gürültülü. En küçük hatada bile yükü sırtına alan bir tarafın var. Bu seni olgun yapıyor ama aynı zamanda gereksiz bir ağırlık veriyor. Kendini sürekli sorgulamak bir tür iç kapanıklık yaratıyor. Aslında hataların çoğu senin sandığın kadar büyük değil. Kendine biraz şefkat gösterdiğinde, bu ağır taşı hafifletip daha hızlı ilerleyebilirsin. İçindeki ışık, kendi gölgende kayboluyor gibi.

Senin en büyük kusurun kontrolcü olman!

Her şeyin kontrol altında olmasını istemen hem güçlü hem yorucu bir taraf. Düzeni seviyorsun, stratejik davranıyorsun ve adımların hep planlı. Ama bazen hayat akmak ister, sen de ipleri sıkı tutunca yorulursun. Bu kusur aslında güçlü yanının aşırıya kaçmış hâli. Planlı olmanın büyüsü sende çok belirgin, fakat hafif gevşeme anları sana iyi gelir. Kontrol sevgin bazen insan ilişkilerinde gereksiz baskı yaratabilir. Bunu fark ettiğinde denge çok daha kolay kurulur.

