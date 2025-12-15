Senin En Büyük Kusurun Ne?

İçindeki ses bazen fazla gürültülü. En küçük hatada bile yükü sırtına alan bir tarafın var. Bu seni olgun yapıyor ama aynı zamanda gereksiz bir ağırlık veriyor. Kendini sürekli sorgulamak bir tür iç kapanıklık yaratıyor. Aslında hataların çoğu senin sandığın kadar büyük değil. Kendine biraz şefkat gösterdiğinde, bu ağır taşı hafifletip daha hızlı ilerleyebilirsin. İçindeki ışık, kendi gölgende kayboluyor gibi.