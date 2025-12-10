Senin Neşeni Geri Kazanmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Bazen içimizdeki ışığı kaybettiğimizi hissederiz… Her şey aynı, herkes aynı, hatta kendimiz bile sanki değişmişiz gibi. Peki senin neşeni geri getirip kalbini yeniden ısıtacak olan şey aslında ne olabilir?
Hadi teste!
1. Son zamanlarda en çok hangi histen yakınıyorsun?
2. Birkaç gün izin alsan ilk ne yaparsın?
3. İçini sızlatan düşünce hangisi?
4. Hangi şey seni gerçekten rahatlatırdı?
5. Ne zaman gülümsersin?
6. Bir kelimeyle şuan ruh halin:
7. En son neye çok sevindin?
8. İçinde huzur uyandıran şey?
9. Şu anda sana en iyi gelecek kelime:
10. İnsanlarla ne kadar iletişimdesin?
Senin neşeni geri kazanmak için dinlenmeye ihtiyacın var!
Senin neşeni geri kazanmak için anlaşılmaya ihtiyacın var!
Senin neşeni geri kazanmak için heyecana ihtiyacın var!
Senin neşeni geri kazanmak için sevdiklerine ihtiyacın var!
