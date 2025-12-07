Aşkta Ne Kadar Doğru Kararlar Veriyorsun?
Aşk, bazen mantığın sustuğu, kalbin kontrolü ele aldığı bir alan. Bazen doğru kişi için doğru adımları atıyoruz, bazen de duyguların yoğunluğuna kapılıp kendimizi bile şaşırtan kararlar alıyoruz. Bu test, ilişki içindeki reflekslerine, seçimlerine ve duygusal zekana bakarak aşk konusunda ne kadar doğru kararlar verdiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan duygusal pusulana birlikte bakalım!
1. Hoşlandığın kişi seni aramadığında ne yaparsın?
2. Yeni bir ilişkiye başlamadan önce en çok neye bakarsın?
3. Partnerinle tartıştığında tavrın nasıldır?
4. Eski ilişkilerin hakkında düşündüğünde…
5. Aşkta en büyük korkun nedir?
6. Partnerinden bir sır öğrendiğinde tepkin nasıl olur?
7. Bir ilişkiye ne zaman tamamen güvenirsin?
8. Aşk konusunda mantık ve duyguların dengesi sende nasıl?
9. Partnerinle planların bozulduğunda…
10. Bir ilişkide en çok hata yaptığın alan ne?
Sen aşkta çok doğru kararlar veriyorsun!
Sen aşkta çoğunlukla doğru kararlar veriyorsun!
Sen aşkta pek doğru kararlar veremiyorsun!
