Aşkta Ne Kadar Doğru Kararlar Veriyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 08:56

Aşk, bazen mantığın sustuğu, kalbin kontrolü ele aldığı bir alan. Bazen doğru kişi için doğru adımları atıyoruz, bazen de duyguların yoğunluğuna kapılıp kendimizi bile şaşırtan kararlar alıyoruz. Bu test, ilişki içindeki reflekslerine, seçimlerine ve duygusal zekana bakarak aşk konusunda ne kadar doğru kararlar verdiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan duygusal pusulana birlikte bakalım!

1. Hoşlandığın kişi seni aramadığında ne yaparsın?

2. Yeni bir ilişkiye başlamadan önce en çok neye bakarsın?

3. Partnerinle tartıştığında tavrın nasıldır?

4. Eski ilişkilerin hakkında düşündüğünde…

5. Aşkta en büyük korkun nedir?

6. Partnerinden bir sır öğrendiğinde tepkin nasıl olur?

7. Bir ilişkiye ne zaman tamamen güvenirsin?

8. Aşk konusunda mantık ve duyguların dengesi sende nasıl?

9. Partnerinle planların bozulduğunda…

10. Bir ilişkide en çok hata yaptığın alan ne?

Sen aşkta çok doğru kararlar veriyorsun!

Sen aşkta adım atarken hem duygularını hem mantığını aynı anda çalıştırabilen nadir insanlardansın. Kararlarını öyle bir dengede alıyorsun ki ne kör bir aşka kapılıyorsun ne de gereksiz şüphelere. Zor durumlarda bile önce sakinleşiyor, sonra çözüm odaklı davranıyorsun. Duygusal olman gerektiğinde duygusalsın; mantıklı olman gerektiğinde mantıklısın. Bu yüzden ilişkilerin genelde sağlıklı ilerliyor. Gelecekte de aynı istikrarı sürdürdüğün sürece aşk hayatında büyük hatalara yer yok!

Sen aşkta çoğunlukla doğru kararlar veriyorsun!

Sen kalbi çok güçlü çalışan birisin. Aşk senin için sadece mantık değil, yoğun hisler demek. Bu yüzden bazen duyguların ağır basabiliyor ve hızlı tepkiler, kırılgan anlar, abartılı beklentiler seni yanlış kararlara sürükleyebiliyor. Ancak içtenliğin, bağlılığın ve sevgi dolu yaklaşımın sayesinde ilişkilerinde samimi bir bağ kuruyorsun. Tek ihtiyacın olan şey zaman zaman durup düşünmek ve hislerin seni yönlendirdiğinde farkına varmak. Bunu yaptığında, çok daha doğru kararlar verme potansiyeline sahipsin.

Sen aşkta pek doğru kararlar veremiyorsun!

Senin karar verme tarzın oldukça değişken. Bazen çok mantıklı davranıp harika çözümler üretirken, bazen duyguların daha ağır basıyor ve kendini karmaşık bir sürecin içinde bulabiliyorsun. Bu değişkenlik aslında hem bir zenginlik hem bir zorluk: Çünkü hem empati kuruyorsun hem analiz yapıyorsun, ama karar anında hangisinin öne geçeceğini sen de kestiremiyorsun. İlişkilerinde büyük hatalar yapmıyorsun ama küçük kararsızlıklar zaman zaman sorun yaratabiliyor. Biraz daha tutarlılık, sana mükemmel bir aşk yönü kazandıracak.

Sen aşkta pek doğru kararlar veremiyorsun!

Aşkta en zayıf noktan, duygusal anlarda mantığını devre dışı bırakabilmen. Birine bağlanınca ya fazlaca çekiliyor ya da fazla verici oluyorsun. Bazen kendini korumak için geri çekilirken bazen duygularına teslim olabiliyorsun. Bu da seni yanlış kişilere şans verme, kırılganlık yaşama, hızlı kararlar alma gibi risklere açık hale getiriyor. Ama güzel haber şu: Sevdiğinde çok derin, sadık ve içten birisin. Biraz daha yavaşlamak, kendini daha iyi tanımak ve sınırlarını belirlemek aşk hayatında büyük bir dönüşüm yaratacak.

