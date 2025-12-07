Aşkta Ne Kadar Doğru Kararlar Veriyorsun?

Senin karar verme tarzın oldukça değişken. Bazen çok mantıklı davranıp harika çözümler üretirken, bazen duyguların daha ağır basıyor ve kendini karmaşık bir sürecin içinde bulabiliyorsun. Bu değişkenlik aslında hem bir zenginlik hem bir zorluk: Çünkü hem empati kuruyorsun hem analiz yapıyorsun, ama karar anında hangisinin öne geçeceğini sen de kestiremiyorsun. İlişkilerinde büyük hatalar yapmıyorsun ama küçük kararsızlıklar zaman zaman sorun yaratabiliyor. Biraz daha tutarlılık, sana mükemmel bir aşk yönü kazandıracak.