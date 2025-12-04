Hangi İlişki Dinamiğine Çekiliyorsun?
Bazı insanlar dingin bir liman gibi gelir, bazıları fırtınalı bir rüzgar. Bazen kontrol bizde değildir; kalbimizin ritmini belirleyen görünmez dinamikler vardır. Bu test, ilişkilerde hangi enerjiye, hangi role ve hangi döngüye en çok çekildiğini ortaya sererken sana kendini uzaktan izleme fırsatı sunuyor.
Hadi teste!
1. Bir ilişkiye başlarken hissettiğin ilk şey ne olur?
2. Partnerinin davranışlarında seni en hızlı cezbeden şey?
3. Bir tartışmada ilk tepkin?
4. Bir ilişkide seni en çok ne zorlar?
5. Partnerinde en zor vazgeçtiğin özellik?
6. Bir ilişki bittiğinde hissettiğin en güçlü duygu?
7. Aşkı hangi tonda yaşarsın?
8. Partnerin sana mesafe koyduğunda tepkin?
9. Seni en çok hangi jest etkiler?
10. Kıskançlıkla ilişkin nasıl?
Sen dengeli ve güvenli ilişkiye çekiliyorsun!
Sen tutkulu ilişkiye çekiliyorsun!
Sen eğlenceli ve renkli ilişkiye çekiliyorsun!
Sen güçlü ve dominant ilişkiye çekiliyorsun!
