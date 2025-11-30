Aşk Enerjin Bu Ay Hangi Renk?

Bu ay kalbinde güçlü bir kıpırtı var; içindeki ateş hafif hafif bazı şeyleri tutuşturmaya hazır. Cesaretin yükseliyor, “ya şimdi ya hiç” duygusu ara ara göz kırpıyor. İçsel pusulan özellikle tutku, yakınlaşma, netlik ve hareket yönünde dönüyor. Yeni bir sayfa açabilir, yeni biriyle şaşırtıcı derecede hızlı bağ kurabilir veya mevcut bir ilişkide ciddi bir adım atabilirsin. Bu enerji seni biraz dürtükler ama doğru ya da yanlış diye bir yargısı yok—kalbinin perdesini bir aralık açman yeterli.