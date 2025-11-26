İlk Görüşte İnsanlara Verdiğin Etki Ne?
İnsanların seni ilk gördüğünde hissettiği şey çoğu zaman söyleyemedikleri bir enerjiden ibarettir. Bu test, dışarıya yansıttığın ilk izlenimi çözüp insanların sende en çok hangi enerjiyi hissettiğini ortaya çıkarıyor. Hazırsan, dışarıdan nasıl göründüğünü keşfetmeye başlıyoruz!
1. Yeni biriyle tanıştığında ilk tavrın nasıl olur?
2. Göz teması kurma konusunda nasılsın?
3. Bir ortamda ilk dikkat çeken kişinin sen olduğunu düşünür müsün?
4. Yeni bir ortamda beden dilin nasıldır?
5. İnsanlarla ilk konuşmanda en çok neyi kullanırsın?
6. Birinin seni ilk gördüğünde yanlış anlaması mümkün mü?
7. İnsanlar seni ilk tanıdığında nasıl tanımlar?
8. Tanımadığın biri sana soru sorduğunda tepkin ne olur?
9. İlk karşılaşmada ses tonun?
10. Biri seni uzaktan gördüğünde ne düşünür?
İlk görüşte insanlara gizemli bir etki veriyorsun!
İlk görüşte insanlara sakin ve rahatlatıcı bir etki veriyorsun!
İlk görüşte insanlara güçlü ve kendinden emin bir etki veriyorsun!
İlk görüşte insanlara sıcakkanlı ve enerjik bir etki veriyorsun!
