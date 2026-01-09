Seçtiğin Tarot Kartına Göre Kendine İtiraf Edemediğin Şey Ne?
Tarot kartları bazen geleceği değil, bizim kendimizden sakladıklarımızı gösterir.
Bilinçaltın, fark etmediğini sandığın duyguları çoktan kaydetmiş olabilir. Seçtiğin kart; yüksek sesle söyleyemediğin, kendine bile itiraf etmekten kaçındığın gerçeğe küçük bir ışık tutuyor olabilir…
Hazırsan başlayalım!
Hisset ve bir kart seç!
Artık Değişmek İstiyorsun
Güçlü Görünmekten Yoruldun
Birini Bırakamıyorsun
Aslında Daha Fazlasını İstiyorsun
Sevilmediğinden Korkuyorsun
Geçmişi Hala Taşıyorsun
Kendini Hep İkinci Plana Atıyorsun
Kontrol Etmek Seni Güvende Hissettiriyor
Yalnızlıktan Korkuyorsun
Aslında Kendinle Gurur Duyuyorsun Ama Söylemiyorsun
