Seçtiğin Tarot Kartına Göre Kendine İtiraf Edemediğin Şey Ne?

Sen bir süredir hayatındaki bazı şeylerin sana iyi gelmediğini fark ediyorsun ama bunu kendine tam olarak söyleyemiyorsun. Alışkanlıkların, insanlar, düzen… Hepsi sana tanıdık ve güvenli geliyor ama içten içe seni sıkıştırıyor. Asıl itiraf edemediğin şey; bu düzene artık sığmadığın. Değişim korkutucu geliyor çünkü geride bırakman gereken şeyler var. Ama bu kart sana şunu fısıldıyor: Aynı kalmak seni daha çok yoruyor. Cesaret, bir gün ansızın gelmeyecek; sen onu küçük adımlarla yaratacaksın.