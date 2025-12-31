Seçtiğin Tarot Kartına Göre Bilinçaltın Sana Ne Söylüyor?

Bilinçaltı bağırmaz, fısıldar. Gündelik hayatında mantıkla verdiğini sandığın kararların altında bastırdığın duygular, korkular ve arzular yatar. Seçtiğin tarot kartı bir kehanet değil; iç dünyandan yükselen bir mesaj. Kartını seç ve bilinçaltının sana ne söylemeye çalıştığını gör.

Hazırsan başlayalım!