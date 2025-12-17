Sen Altıncı Hisleri Güçlü Biri misin?

Evet, sizin altıncı hissiniz tam olarak bu: Birinin yardıma ihtiyaç duyduğunu, o kişi tek kelime etmeden sezebilmeniz. Siz, çoğu zaman kendinden önce başkalarını düşünen bir yapıya sahipsiniz. Birine destek gerekse, şak diye orada beliren ilk kişi siz oluyorsunuz. Sanki görünmez bir pelerininiz var! Aileniz, arkadaşlarınız hatta hiç tanımadığınız insanlar bile sizi bu yönünüzle vazgeçilmez buluyor. Çünkü gerçekten umursuyorsunuz. İnsanları, yalnızca “insan” oldukları için değerli görüyorsunuz. Bu da sizi hem özel hem de çok sevilen biri yapıyor. Ancak bu sonsuz yardımseverliğinizin bir bedeli de var: Kendinizi ihmal edebiliyorsunuz. Bizden söylemesi… Biraz da o şefkati kendinize verin...