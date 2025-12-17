onedio
Sen Altıncı Hisleri Güçlü Biri misin?

Sen Altıncı Hisleri Güçlü Biri misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
17.12.2025 - 11:53

Herkesin içinde görünmeyen bir pusula, adını koyamadığı ama hissettiği bir sezgi vardır. Kimi insanların kalabalıkta bile enerjileri algılaması, kimi insanların olup biteni önceden sezmesi tesadüf değildir. Bilinçaltının kapılarını aralamaya hazırsan, bu test senin altıncı hissinin hangi doğaüstü güçle bağlantılı olduğunu ortaya çıkaracak. Cevaplarını içgüdüsel olarak seç; zihninin derinliklerinde seni bekleyen güç şaşırtabilir!

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Gördüğün rüyaları hatırlar mısın?

4. Henüz yaşanmamış bir şeyi tahmin ettiğiniz oldu mu?

5. Déjà vu yaşar mısın ya da daha önce yaşadın mı?

6. Söyle bakalım, hiç doğaüstü bir varlık gördün mü?

7. Bir şeyin yanlış gittiğini genelde nasıl anlarsın?

8. Senin için bu hayatta aşağıdakilerden hangisi daha önemli?

9. Peki sen kadere inanır mısın?

10. Bir seçim yapmak zorunda kaldığında hangi cümle sana daha yakın?

Yalan Avcısısınız!

Altıncı hissiniz, birinin doğruyu söyleyip söylemediğini anında fark edebilme yeteneği. Yılandan çekinmezsiniz ama yalandan çekindiğiniz kadar hiçbir şeyden çekinmezsiniz. Çünkü sizin için dürüstlük, karakterin en temel değeri. Hep sade, tertemiz bir yaşam hayal ettiniz; fakat etrafınıza ne zaman baksanız, çeşitli bahanelere sığınan yalancılar doluşmuş halde. Onları gördüğünüz anda adeta tüyleriniz diken diken oluyor, hatta bazen istemsiz olarak tepki bile veriyorsunuz.

Geleceği Önceden Sezenlersiniz!

Altıncı hissiniz, yaşanacak olayları   özellikle de olumsuz olanları — henüz gerçekleşmeden fark edebilme gücünüzden geliyor. Bazen içinize bir şüphe düşüyor ve kısa süre sonra tam da hissettiğiniz şey gerçekleşiyor. Bazen de insanların karakterini çözme konusundaki ustalığınız sayesinde olacakları adeta önceden okuyorsunuz. Kısacası, birine biçtiğiniz değerin boşa çıktığı neredeyse hiç görülmemiştir. Bu “geleceği görme” halinizin ardındaki sır ise sezgilerinizle mantığınızı kusursuz bir şekilde harmanlamanız. Ne olursa olsun kendi iç sesinizi dinlemeyi biliyor, böylece hayatın size fısıldadıklarını herkesten önce duyuyorsunuz.

Kimin Zorlandığını Hemen Anlıyorsunuz!

Evet, sizin altıncı hissiniz tam olarak bu: Birinin yardıma ihtiyaç duyduğunu, o kişi tek kelime etmeden sezebilmeniz. Siz, çoğu zaman kendinden önce başkalarını düşünen bir yapıya sahipsiniz. Birine destek gerekse, şak diye orada beliren ilk kişi siz oluyorsunuz. Sanki görünmez bir pelerininiz var! Aileniz, arkadaşlarınız hatta hiç tanımadığınız insanlar bile sizi bu yönünüzle vazgeçilmez buluyor. Çünkü gerçekten umursuyorsunuz. İnsanları, yalnızca “insan” oldukları için değerli görüyorsunuz. Bu da sizi hem özel hem de çok sevilen biri yapıyor. Ancak bu sonsuz yardımseverliğinizin bir bedeli de var: Kendinizi ihmal edebiliyorsunuz. Bizden söylemesi… Biraz da o şefkati kendinize verin...

Kayıp Eşyaların İzini Anında Sürüyorsunuz!

Sizin altıncı hissiniz, kaybolan nesneleri bulma konusunda neredeyse kusursuz çalışıyor. Kumanda, anahtar, kulaklık, telefon ya da cüzdan… Normalde kaybolmak için yaratılmış bu eşyalar, sizde nedense asla uzun süre kayıp kalmıyor. Hatta çoğu zaman onları kaybetmiyorsunuz bile; kaybolsalar dahi saniyeler içinde yerlerini sezebiliyorsunuz. Bu yetenek genelde annelerde görülen o meşhur “bulma gücü”dür ve siz de aynı süper özelliğe sahip nadir insanlardansınız. Bir nevi evrenin size özel bir radar verdiği söylenebilir. Ne mutlu size; kayıp eşyaların bile sizden kaçacak yeri yok!

Sizin altıncı hissiniz, hayatın en zorlu anlarında bile olumlu tarafı fark edebilme beceriniz. Belki ilk bakışta “doğaüstü bir güç” gibi görünmeyebilir ama kötülüklerin, zorlukların eksik olmadığı şu hayatta iyimser kalabilmek aslında en büyük mucize. Siz pozitif, sıcak kanlı ve yardımsever bir yapıya sahipsiniz; ama hepsinden önemlisi gerçekten mutlusunuz, içten ve derinden. Etrafınızdaki insanlar, sizin bu ışığınızı çoğu zaman ilham verici buluyor. Olumsuzlukları dönüştürebilme, karanlıkta bile bir umut ışığı görebilme yeteneğiniz sizi çevrenizde çok özel kılıyor. Çünkü siz sadece iyi düşünmüyorsunuz; iyi hissediyor, iyi yayıyorsunuz. Ve dürüst olalım… Bundan daha güçlü bir süper güç varsa, gerçekten duymak isteriz!

Sizin altıncı hissiniz, hastalıkların tedavisiyle ilgili. İçgüdüsel olarak hastanın neresinin problemli olduğunu anlayabiliyor, onu tedavi edebiliyorsunuz. Enerjiniz yüksek çünkü ve bu tamamen tanrı vergisi. Modern zamanların şamanı gibisiniz kısaca, iyileştirmek sizin işiniz!

Sizin altıncı hissiniz gerçekten sıra dışı: Boş park yeri bulma konusunda doğuştan yeteneklisiniz. İnsanlar dakikalarca turlayıp umutsuzluğa kapılırken, arabayı bırakıp toplu taşımaya dönerken bile siz en önde, en rahat noktayı bir anda buluveriyorsunuz. Değnekçilerin bile “burada yer yok” dediği anlarda siz, hiç akla gelmeyecek bir köşede mükemmel bir park alanı keşfediyorsunuz. Bu yetenek hafife alınacak gibi değil. Çoğu kişi için park yeri bulmak tam bir kabusken, siz adeta görünmeyen bir navigasyon sistemine sahipsiniz. Trafik sizin için engel değil; park sorunu diye bir şey de yok. Kısacası, bu doğaüstü gücünüz gerçekten milyarda bir görülen cinsten!

Dokunuşlarınız İyileştiriyor!

Sizin altıncı hissiniz, insanların rahatsızlıklarını sezme ve onlara şifa verme yeteneğinizde saklı. Birinin nerede sorun yaşadığını içgüdüsel olarak fark edebiliyor, enerjinizle o bölgeye adeta rahatlık verebiliyorsunuz. Çünkü siz doğal olarak yüksek bir enerjiye sahipsiniz ve bu özellik tam anlamıyla doğuştan geliyor. Modern zamanların şifacısı gibisiniz; elinizi uzattığınız yerde huzur, dokunduğunuz kişide hafiflik oluşuyor. Bu güç, hem sezgisel hem de ruhsal bir derinlik taşıyor. Kısacası, iyileştirmek sizin doğanızda var  adeta günümüzün şamanı gibisiniz!

