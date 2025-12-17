Sen Altıncı Hisleri Güçlü Biri misin?
Herkesin içinde görünmeyen bir pusula, adını koyamadığı ama hissettiği bir sezgi vardır. Kimi insanların kalabalıkta bile enerjileri algılaması, kimi insanların olup biteni önceden sezmesi tesadüf değildir. Bilinçaltının kapılarını aralamaya hazırsan, bu test senin altıncı hissinin hangi doğaüstü güçle bağlantılı olduğunu ortaya çıkaracak. Cevaplarını içgüdüsel olarak seç; zihninin derinliklerinde seni bekleyen güç şaşırtabilir!
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Gördüğün rüyaları hatırlar mısın?
4. Henüz yaşanmamış bir şeyi tahmin ettiğiniz oldu mu?
5. Déjà vu yaşar mısın ya da daha önce yaşadın mı?
6. Söyle bakalım, hiç doğaüstü bir varlık gördün mü?
7. Bir şeyin yanlış gittiğini genelde nasıl anlarsın?
8. Senin için bu hayatta aşağıdakilerden hangisi daha önemli?
9. Peki sen kadere inanır mısın?
10. Bir seçim yapmak zorunda kaldığında hangi cümle sana daha yakın?
Yalan Avcısısınız!
Geleceği Önceden Sezenlersiniz!
Kimin Zorlandığını Hemen Anlıyorsunuz!
Kayıp Eşyaların İzini Anında Sürüyorsunuz!
Sizin altıncı hissiniz, pek bir garip. Evet, siz boş park yeri bulma ustasısınız. İnsanlar park yeri bulamadığı için, arabayı evine bırakıp dolmuşla gelirken; siz en önden yer bulabilirsiniz. Hatta değnekçiler bile, boş yer ararken, siz arabayı en olmaz yere çekersiniz. Lütfen bu doğaüstü gücünüzü küçümsemeyin, çünkü milyarda bir!!11
Sizin altıncı hissiniz, hastalıkların tedavisiyle ilgili. İçgüdüsel olarak hastanın neresinin problemli olduğunu anlayabiliyor, onu tedavi edebiliyorsunuz. Enerjiniz yüksek çünkü ve bu tamamen tanrı vergisi. Modern zamanların şamanı gibisiniz kısaca, iyileştirmek sizin işiniz!
Dokunuşlarınız İyileştiriyor!
