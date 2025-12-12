Seçtiğin Fast Food'a Göre Senin Karakterinin Temelinde Ne Yatıyor?
Fast food seçimi sadece açlıkla ilgili değildir… Orada koca bir karakter yatar! Canın o an ne çekiyorsa kalbin de tam oraya yönelmiştir aslında. Bir bakarsın hayatı ciddiye almayan ruhun patates kızartmasına sığınmış; bir bakarsın düzenli, kararlı ve stratejik kişiliğin Double Burger’den vazgeçmiyor. Şimdi sana tek bir soru soracağız. Vereceğin cevap, senin ruhunu, karakterini, ilişkilerini ve hayata bakışını ortaya çıkaracak.
Haydi soruya!
Tek bir sipariş hakkın var hangisi?
Sakin Kaos
Hayattan Büyük Lokma AlHayattan Büyük Lokma Al
Pratik Zeka + Yüksek Sezgi
Paylaşmayı Bilir Ama Alan da Bilir
Özgür Ruh + Hafif Umursamazlık
Kabuğunu Açınca Başka Bir Evren
Coşku + Duygu + Tutku
Soft Girl/Boy Ama Sanıldığı Kadar Masum Değil
