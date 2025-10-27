Yemek Seçimlerine Göre Seni Özetleyen Cümle Ne?
Yemek sadece karın doyurmak değil, aslında kim olduğumuzu da yansıtır! Kimi sade sever, kimi karıştırmadan duramaz; kimisi tabakta simetri arar, kimisi sosu döktü mü kontrol etmez bile. Bu testte verdiğin yemek tercihleriyle seni en iyi anlatan bir cümleye ulaşacağız.
Hazırsan başlayalım!
1. Pilavını nasıl seversin?
2. Patates kızartmasına sosu nasıl tercih edersin?
3. Pizza yerken kenarları ne yaparsın?
4. Kahveni nasıl içersin?
5. Hamburgerinde olmasını istemediğin şey?
6. Makarna sosu tercihin?
7. Sabah kahvaltısında yumurta nasıl olmalı?
8. Balık yerken tercihin?
9. Çay içerken tatlı mı tuzlu mu tercih edersin?
10. Pilavın yanına ne yakışır?
Basit Şeyler Mutluluk Sebebimdir.
Hayatı Tadına Vara Vara Yaşarım!
Her Lokmada Bir Hikaye Var
