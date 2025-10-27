Yemek Seçimlerine Göre Seni Özetleyen Cümle Ne?

Senin için hayat fazla karmaşık olmamalı. Sade bir pilav, klasik bir tost, sessiz bir akşam yemeği… Abartıdan hoşlanmıyorsun çünkü huzur senin için her şeyden daha değerli. İnsanlar seninle birlikteyken rahat hissediyor çünkü sen ne gereksiz gösterişe ne de fazla telaşa izin veriyorsun. Yemeklerde olduğu gibi, duygularında da “doğal” olmayı seviyorsun. Sadelik senin gizli gücün.