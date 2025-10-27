onedio
Yemek Seçimlerine Göre Seni Özetleyen Cümle Ne?

Tuğba Karakoç
27.10.2025 - 17:01

Yemek sadece karın doyurmak değil, aslında kim olduğumuzu da yansıtır! Kimi sade sever, kimi karıştırmadan duramaz; kimisi tabakta simetri arar, kimisi sosu döktü mü kontrol etmez bile. Bu testte verdiğin yemek tercihleriyle seni en iyi anlatan bir cümleye ulaşacağız.

Hazırsan başlayalım!

1. Pilavını nasıl seversin?

2. Patates kızartmasına sosu nasıl tercih edersin?

3. Pizza yerken kenarları ne yaparsın?

4. Kahveni nasıl içersin?

5. Hamburgerinde olmasını istemediğin şey?

6. Makarna sosu tercihin?

7. Sabah kahvaltısında yumurta nasıl olmalı?

8. Balık yerken tercihin?

9. Çay içerken tatlı mı tuzlu mu tercih edersin?

10. Pilavın yanına ne yakışır?

Basit Şeyler Mutluluk Sebebimdir.

Senin için hayat fazla karmaşık olmamalı. Sade bir pilav, klasik bir tost, sessiz bir akşam yemeği… Abartıdan hoşlanmıyorsun çünkü huzur senin için her şeyden daha değerli. İnsanlar seninle birlikteyken rahat hissediyor  çünkü sen ne gereksiz gösterişe ne de fazla telaşa izin veriyorsun. Yemeklerde olduğu gibi, duygularında da “doğal” olmayı seviyorsun. Sadelik senin gizli gücün.

Hayatı Tadına Vara Vara Yaşarım!

Sen tam bir “hayatın tadını çıkaran” insansın. Mangal senin için sadece et değil, bir buluşma; pizza bir bahane, kahve bir sohbetin başlangıcı. Sosları dökerken, malzemeleri karıştırırken, her zaman içinden geldiği gibi davranıyorsun. Ruhun enerjik, yemeğin renkli, sohbetin bol kahkahalı. Senin için her gün yeni bir tabak gibi  biraz karışık ama çok lezzetli!

Her Lokmada Bir Hikaye Var

Sen yemeği sanat gibi görenlerden! Tatların, sunumun, kokuların senin için bir ritüel. Yeni şeyler denemekten korkmaz, “acaba uyar mı?” demeden karıştırırsın çünkü keşfetmek seni besler.

Hem gurme hem duygusal bir insansın: senin için yemek sadece doymak değil, anı yaşamak. Hayatında da aynı şekilde; sıradanlığa yer yok, her şey biraz deneyim, biraz tat, biraz kalp işi.

