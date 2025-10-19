Burcunun Uyumlu Olduğu Cadılar Bayramı Karakteri Kim?
Cadılar Bayramı sadece kostüm seçmek değil; kimliğini sahneye koymak, içindeki gölgeyi veya maskeyi kutlamak demek. Bazılarımız korkuyu komik hale getirir, bazıları karanlığın estetiğini seçer, bazılarıysa sahnenin yıldızı olur. Peki ya burcun sana hangi maskeyi öneriyor olsaydı? Bu tek soruluk Onedio testi, burcunun enerjisini kullanarak Cadılar Bayramı gecesinde hangi karakter olmanın sana en çok yakışacağını söylüyor.
Hazırsan öğren!
Önce güneş burcunu sonra yükselen burcunu seç!
Lara Croft / Buffy the Vampire Slayer
Morticia Addams / Maleficent
Harley Quinn / The Joker
Corpse Bride/ Sally
Cruella de Vil / Catwoman
Sherlock Holmes /Wednesday Addams
Glinda / Sabrina Spellman
Morticia / Bellatrix Lestrange
Jack Sparrow / Hocus Pocus Cadısı
Dracula / Dark Academia Hayaleti
Mad Scientist / Eleven
Coraline / Luna Lovegood
