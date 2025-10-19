onedio
Burcunun Uyumlu Olduğu Cadılar Bayramı Karakteri Kim?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.10.2025 - 16:05

Cadılar Bayramı sadece kostüm seçmek değil; kimliğini sahneye koymak, içindeki gölgeyi veya maskeyi kutlamak demek. Bazılarımız korkuyu komik hale getirir, bazıları karanlığın estetiğini seçer, bazılarıysa sahnenin yıldızı olur. Peki ya burcun sana hangi maskeyi öneriyor olsaydı? Bu tek soruluk Onedio testi, burcunun enerjisini kullanarak Cadılar Bayramı gecesinde hangi karakter olmanın sana en çok yakışacağını söylüyor.

Hazırsan öğren!

Önce güneş burcunu sonra yükselen burcunu seç!

Lara Croft / Buffy the Vampire Slayer

Lara Croft / Buffy the Vampire Slayer

Cadılar Bayramı’nda korku değil, cesaret temsili olmalısın. Koç’un savaşçı ruhu seni Buffy ya da Lara Croft gibi güçlü, mücadeleci figürlerle birleştiriyor. Kostümün hareket etmeye uygun, cesur ve iddialı olmalı — deri, kemer, bot, silah aksesuarları… Hepsi sana göre.

Sen ortamda kimseden korkmayan, hatta “kurtarıcı” rolüne bürünen kişisin.

Morticia Addams / Maleficent

Morticia Addams / Maleficent

Morticia’nın soğukkanlı şıklığı ya da Maleficent’in lüks ve güç dolu karizması seni mükemmel anlatıyor. Boğa burcu olarak kaliteye ve estetiğe düşkünsün; kostümün zarif ama etkileyici olmalı: uzun siyah elbiseler, dantel detaylar, keskin kontürler ve belki biraz tüy veya boynuz!

Harley Quinn / The Joker

Harley Quinn / The Joker

Harley Quinn’in dengesiz neşesi ya da Joker’in zeka dolu anarşisi tam sana göre. Sen insanları güldürürken aynı anda şaşırtan, spontane ve sosyal kişisin. Kostümünde renkler, desenler, hatta iki farklı makyaj tonu olabilir — tıpkı iki farklı yüzün gibi.

Corpse Bride/ Sally

Corpse Bride/ Sally

Romantik, duygusal ve hüzünlü güzellik… İşte sen. Cadılar Bayramı’nda korkudan çok his barındıran karakterler sana yakışır. “Corpse Bride” ya da “Sally” gibi karakterler, hem kırılgan hem de derin bir duygusallığın sembolü. Kostümünde pastel tonlar, dikiş izleri ve yumuşak makyaj dokunuşları kullan.

Partide sen insanların kalbine dokunan, sıcak ama gizemli kişisin.

Cruella de Vil / Catwoman

Cruella de Vil / Catwoman

Aslan burcu dramatik ve karizmatiktir; Cadılar Bayramı’nda dikkatleri toplayacak, şık ama tehditkâr karakterleri seçmelisin. Cruella’nın moda manyaklığı ya da Catwoman’ın baştan çıkarıcı zekası sana tam oturur. Parlak materyaller, yüksek topuklar, tüy detaylar… Hepsi senin sahnen.

Sherlock Holmes /Wednesday Addams

Sherlock Holmes /Wednesday Addams

Sen analiz eden, detaylara takılan ama bunu zarif biçimde yapan kişisin. Wednesday Addams’ın minimalist tarzı ya da gotik bir Sherlock havası tam sana göre. Siyah-beyaz kontrast, örgülü saç, sade makyaj ve derin bakışlar seni yansıtır.

Partide seni “sessiz ama gözlemleyen” kişi olarak görebilirler — ve sen bundan şikayetçi değilsin.

Glinda / Sabrina Spellman

Glinda / Sabrina Spellman

Terazi burcu olarak ışıkla karanlık arasında kusursuz denge kurarsın. Modern cadı Sabrina ya da iyi kalpli Glinda karakteri tam senlik! Kostümün pastel renklerde, dengeli ve estetik olmalı; makyajın yumuşak ama etkileyici. Partide herkes senin uyumlu enerjine çekilir  sen dengeyi ve eğlenceyi birlikte getirirsin.

Morticia / Bellatrix Lestrange

Morticia / Bellatrix Lestrange

Cadılar Bayramı’nda gizemli, karanlık ve yoğun karakterleri oynamalısın. Bellatrix Lestrange ya da karanlık bir Morticia senin iç dünyana uygun. Koyu tonlar, dramatik göz makyajı, danteller ve özgüvenli bir duruş şart! İnsanlar senden biraz korkar ama aynı zamanda sana hayran olur.

Jack Sparrow / Hocus Pocus Cadısı

Jack Sparrow / Hocus Pocus Cadısı

Jack Sparrow gibi çılgın ve özgür ya da “Hocus Pocus” filmindeki neşeli cadılardan biri gibi olmalısın. Kostümün dağınık ama özgün, renkli ama rahat olmalı. Partide herkesin kahkahasını yükselten sensin; enerjin bulaşıcı!

Dracula / Dark Academia Hayaleti

Dracula / Dark Academia Hayaleti

Dracula’nın asil ama korkutucu duruşu ya da karanlık bir “Dark Academia” figürü sana mükemmel uyar. Siyah kadife, beyaz gömlek, baston veya saat gibi klasik detaylar seni yükseltir.

Partide cool duruşunla herkesin merakını uyandırırsın; fazla konuşmazsın ama bakışların her şeyi anlatır.

Mad Scientist / Eleven

Mad Scientist / Eleven

Bir “çılgın bilim insanı” ya da Eleven gibi psişik güçlere sahip bir karakter seni anlatır. Fütüristik detaylar, neon ışıklar, holografik kumaşlar ve garip aksesuarlar kullan. Sen partide “farklılığıyla ilgi çeken” kişisin; her zaman ilgi uyandırırsın ama bunu havalı bir mesafeyle yaparsın.

Coraline / Luna Lovegood

Coraline / Luna Lovegood

Luna’nın tuhaf ama saf enerjisi ya da Coraline’in masalsı cesareti senin iç dünyanı anlatır. Kostümün renkli ama ruhani olmalı  mavi, mor, inci tonları; biraz sim, biraz sis. Sen partide herkesin garip ama sevgi dolu bulduğu kişisin. Hayal gücün sınırsız!

