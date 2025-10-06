Sen Dark Feminen misin Light Feminen mi?
Kadınların iç dünyasında, feminen enerjinin farklı yansımaları vardır. Kimi kadın daha derin, gizemli, çekici ve güçlü bir 'Dark Feminen' auraya sahipken; kimi kadın daha yumuşak, sevgi dolu, huzur verici ve 'Light Feminen' özellikler taşır. Peki sen hangisisin? Bu testte, verdiğin samimi cevaplarla kendi feminen enerjinin baskın tarafını öğrenebilirsin.
Haydi başlayalım!
1. İnsanlar seni gizemli ve anlaşılması zor biri olarak tanımlar mı?
2. Çoğu zaman başkalarına huzur ve güven verdiğini hisseder misin?
3. Hayatındaki kararları alırken sezgilerine mi güvenirsin?
4. İlişkilerinde mesafeli ve kontrollü bir tavır mı takınırsın?
5. İnsanlarla iletişiminde yumuşak, anlayışlı ve şefkatli misin?
6. Hayallerini gerçekleştirirken hırslı ve kararlı mısın?
7. Kendini daha çok özgür, bağımsız ve başkaldıran biri olarak mı görürsün?
8. İnsanlara yardım ederken kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atar mısın?
9. Çoğu zaman sözlerinle değil bakışlarınla mesaj vermeyi tercih eder misin?
10. İnsanların sana kolayca sırlarını açabilmesinden hoşlanır mısın?
Dark Feminen
Light Feminen
