Nörologlar Açıkladı: Beynin Yaşlanmasını Yavaşlatan İçecek Belli Oldu!

Araştırmalar, günde bir ila üç fincan yeşil çay içmenin uzun vadeli hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. Ancak bu faydayı elde etmek için doğru demleme tekniklerini uygulamak şarttır. Suyun asla kaynar olmaması gerekir ve ideal sıcaklık 71 ile 82 derece arasındadır. Ayrıca yaprakları suyun içinde iki veya üç dakikadan fazla tutmamak, hem içeceğin acılaşmasını önler hem de yararlı bileşiklerin yapısını korur. Zihninizi keskin tutmak istiyorsanız, kahve molalarınızdan birini düzenli olarak yeşil çayla değiştirmek, beyin sağlığınız için yapacağınız en değerli yatırımlardan biri olacaktır.