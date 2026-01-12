Bu Banknotlardan Hangisi Daha Eski?
Paranın üzerindeki sıfırların dans ettiği, renklerin ve boyutların sürekli değiştiği Türkiye ekonomisi tarihinde kısa bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu testte, bir zamanlar bakkalda harçlık olarak kullandığımız veya büyüklerimizin bayramlarda verdiği banknotları hatırlayarak hafızanızı tazeleyeceğiz.
Görsel hafızanıza ve tarih bilginize güveniyorsanız, hangi banknotun tedavüle daha önce girdiğini tahmin etmeye çalışın.
1. Bu banknotlardan hangisi daha eski?
2. Seç bakalım!
3. Mor ve mavi tonlarından hangi banknot daha eski?
4. 5 rakamlı banknotlardan hangisi peki?
5. 50 likler arasında hangisi?
6. Yeşillikler arasında en eskisi hangisi?
7. Çok az kaldı!
8. Biri biraz farklı gibi sanki.
9. Bu paralardan sadece bir tanesi 2000 yılından öncesini gördü, sence hangisi?
10. Bol sıfırlı efsaneler arasında hangisi daha eski?
