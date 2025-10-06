Bu Davranışlar Toksik mi Değil mi? Kararı Sen Ver!
İlişkiler bazen sağlıklı ve güven verici olabilir, bazen de fark etmeden toksik davranışların içine çekilebilirsin. Peki, hangi davranış gerçekten toksiktir, hangisi değil? Herkesin sınırları farklıdır ama bazı tutumlar evrensel olarak zarar verici olabilir. Bu testte sana çeşitli ilişki durumları vereceğiz, sen de “toksik mi değil mi” kararını vereceksin!
Hazırsan başlayalım!
1. Partnerin senin kıyafetlerini sürekli eleştiriyor. Bu toksiklik midir?
2. Sürekli telefonunu kurcalayıp mesajlarını okumak istiyor. Bu toksiklik midir?
3. Bazı arkadaşlarınla görüşmene hoş bakmıyor.Bu toksiklik midir?
4. Tartışma sonrasında seni uzun süre görmezden geliyor. Bu toksiklik midir?
5. Sosyal medyada paylaştıklarına müdahale ediyor. Bu toksiklik midir?
6. Maddi olarak senin hiçbir harcama yapmana izin vermiyor. Bu toksiklik midir?
7. Sürekli seninle olmak istiyor ve sensiz bir şey yapmaktan keyif almıyor. Bu toksiklik midir?
8. Konuşmaktan ziyade sürekli seni dinlemek istiyor. Bu toksiklik midir?
9. Sana sormadan seninle plan yapıyor. Bu toksiklik midir?
10. Sensiz yapamayacağını söylüyor. Bu toksiklik midir?
