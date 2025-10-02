onedio
Aşk İçin Nasıl Bir Hata Yapacaksın?

Aşk İçin Nasıl Bir Hata Yapacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.10.2025 - 12:04

Aşk, hayatın en tatlı ama en çetin sınavlarından biri. Hepimiz kalbimizin peşinden giderken küçük ya da büyük hatalar yapıyoruz. Peki senin aşk uğruna yapacağın hata ne olacak? Bu test ile kalbinin seni hangi yanlışlara sürükleyeceğini öğrenebilirsin.

Hazırsan başlayalım!

1. Aşkı en çok hangi kelime tanımlar?

2. Hoşlandığın kişiden nasıl bir ilk adım beklersin?

3. Şimdiye kadarki ilişkilerinde en çok hangi konuda taviz verdin?

4. Hayalindeki sevgili hangi özelliğe sahip?

5. Bir ilişkide hangi durumu asla affetmezsin?

6. Bir tartışmada ilk tepkini seç:

7. En çok hangi romantik film sahnesi sana hitap eder?

8. Sevgilin çok iyi bir iş teklifi aldı, ancak yurtdışında...

9. Eski sevgilinle arkadaş kalabilir misin?

9. Eski sevgilinle arkadaş kalabilir misin?

10. İlişkinin ilk aylarında seni en çok yoran şey?

11. Aşk sana göre en çok neye benzer?

Sen Sevgilin İçin Borca Girersin!

Aşk senin için öyle yoğun ve tutkulu ki, sevdiğin kişi için elinden ne gelirse yapmaya hazırsın. Onu mutlu görmek uğruna kendi imkanlarını aşan kararlar alabilir, hatta maddi açıdan zorlanmayı bile göze alabilirsin. Kalbinde kocaman bir 'önemli olan onun gülümsemesi' düşüncesi var. Ancak bu büyük fedakârlık, bir noktadan sonra kendi hayat düzenini sarsabilir. Borç batağına girmek, geleceğini ipotek altına almak ya da kendi ihtiyaçlarını unutmak seni ciddi anlamda yorabilir. Aşkın gözünü bürüdüğünde, gerçekleri görmekte zorlanabilirsin. Aslında senin niyetin çok saf ve güzel: Sevgi için karşılık beklemeden elinden geleni yapmak. Ama unutma ki aşk, yük değil, destek olmalı. Maddi dengen bozulduğunda, ilişkinin tadı da kaçar. Sevgini göstermenin binlerce yolu var, borca girmeden de aşkını kanıtlayabilirsin.

Varını Yoğunu Sevgilinin Üstüne Yaparsın!

Senin aşk anlayışın tamamen “her şeyimi paylaşırım” üzerine kurulu. Sevdiğin kişiye malını, mülkünü, tüm imkanlarını açmaktan çekinmiyorsun. Birlikte olmanın gerekliliğini “tek bir hayat, tek bir düzen” olarak görüyorsun. Bu cömertlik başlarda çok romantik ve etkileyici olabilir. Ancak ölçüsüz bir şekilde varını yoğunu partnerine adamak, seni savunmasız bırakabilir. Kendi hayatını garanti altına almadan bütün gücünü başka birine teslim etmek, ileride pişmanlıklar doğurabilir. Sevgi, paylaşmayı elbette hak eder. Ama kendi değerlerini ve sınırlarını da koruman gerektiğini unutma. Aksi halde aşkın seni güçlendirmek yerine tükettiğini görebilirsin. Sen zaten sevgini hissettirmek için fazlasıyla yetiyorsun; varını yoğunu vermene gerek yok.

Sevgilin İçin Dostlarını Satarsın!

Senin aşk hikâyende en belirgin hata, sevgilin ile dostların arasında kaldığında kolayca sevgilini seçmen. “O benim hayatım” diyerek dostluklarını ikinci plana atabiliyorsun. Bu tutum, uzun vadede seni yalnızlaştırabilir. Çünkü dostluklar, zor zamanlarda omuz verecek en büyük güçlerden biridir. Bir gün aşkın sarsıldığında, yanında göreceğin insanlar çoğu kez o dostların olur. Onları yok saymak, ilişkinde dengeyi kaybetmene neden olabilir. Senin kalbin çok bağlı, bu yüzden partnerini öncelikli görmek istiyorsun. Fakat biraz daha adil olmayı denersen, hem aşkını hem dostluklarını aynı anda yaşaman mümkün. Unutma, gerçek sevgi hayatındaki bağları yok etmez; aksine daha güçlü bir çevre kurar.

Sevgilin İçin Aileni Bile Silersin!

Aşk senin için öyle güçlü ki, sevgilinle aranda bir çatışma olduğunda aileni bile ikinci plana atabilirsin. Onun isteklerini, ailenin değerlerinin önüne koyman çok olası. Bu tavrın, seni zamanla köksüz hissettirebilir. Aile bağlarını göz ardı etmek, sadece onlarla olan ilişkini değil, kendi iç huzurunu da etkiler. Çünkü eninde sonunda herkes köklerinden beslenir. Sevgilinle yaşadığın ilişki seni hayata bağlarken, ailenle olan kopuşun içten içe büyük bir boşluk yaratabilir. Senin niyetin aşkına sahip çıkmak. Fakat gerçek sevgi seni ailenle düşman etmez; aksine seni daha da bütün kılar. Partnerin de seni ailenden koparmaya değil, onlarla bir arada olmaya teşvik etmelidir.

Sevgilin İçin Kariyerinden Vazgeçersin!

Senin aşk uğruna yapacağın hata, kendi kariyerini ikinci plana atmak. Hayatında büyük hedeflerin olsa bile, sevgilinin yanında kalmak ya da onun isteklerini yerine getirmek için kendi yolundan sapabilirsin. Başlarda bu seçim sana romantik görünebilir. “Önemli olan yan yana olmak” diye düşünürsün. Ancak yıllar geçtikçe kaybettiğin fırsatların ağırlığı seni mutsuz edebilir. Çünkü kendi potansiyelini gerçekleştiremediğinde, sadece aşk değil, özgüvenin de zedelenir. Aşk, seni hayallerinden alıkoymak için değil, onlara daha güçlü ulaşmanı sağlamak için vardır. Doğru kişi, senin kariyerine destek olur; seni kendi yolundan koparmaz. Sen de aşkını yaşarken kendi hedeflerinden asla vazgeçmemelisin.

