Aşk İçin Nasıl Bir Hata Yapacaksın?
Aşk, hayatın en tatlı ama en çetin sınavlarından biri. Hepimiz kalbimizin peşinden giderken küçük ya da büyük hatalar yapıyoruz. Peki senin aşk uğruna yapacağın hata ne olacak? Bu test ile kalbinin seni hangi yanlışlara sürükleyeceğini öğrenebilirsin.
Hazırsan başlayalım!
1. Aşkı en çok hangi kelime tanımlar?
2. Hoşlandığın kişiden nasıl bir ilk adım beklersin?
3. Şimdiye kadarki ilişkilerinde en çok hangi konuda taviz verdin?
4. Hayalindeki sevgili hangi özelliğe sahip?
5. Bir ilişkide hangi durumu asla affetmezsin?
6. Bir tartışmada ilk tepkini seç:
7. En çok hangi romantik film sahnesi sana hitap eder?
8. Sevgilin çok iyi bir iş teklifi aldı, ancak yurtdışında...
9. Eski sevgilinle arkadaş kalabilir misin?
10. İlişkinin ilk aylarında seni en çok yoran şey?
11. Aşk sana göre en çok neye benzer?
Sen Sevgilin İçin Borca Girersin!
Varını Yoğunu Sevgilinin Üstüne Yaparsın!
Sevgilin İçin Dostlarını Satarsın!
Sevgilin İçin Aileni Bile Silersin!
Sevgilin İçin Kariyerinden Vazgeçersin!
