Aşk İçin Nasıl Bir Hata Yapacaksın?

Aşk senin için öyle yoğun ve tutkulu ki, sevdiğin kişi için elinden ne gelirse yapmaya hazırsın. Onu mutlu görmek uğruna kendi imkanlarını aşan kararlar alabilir, hatta maddi açıdan zorlanmayı bile göze alabilirsin. Kalbinde kocaman bir 'önemli olan onun gülümsemesi' düşüncesi var. Ancak bu büyük fedakârlık, bir noktadan sonra kendi hayat düzenini sarsabilir. Borç batağına girmek, geleceğini ipotek altına almak ya da kendi ihtiyaçlarını unutmak seni ciddi anlamda yorabilir. Aşkın gözünü bürüdüğünde, gerçekleri görmekte zorlanabilirsin. Aslında senin niyetin çok saf ve güzel: Sevgi için karşılık beklemeden elinden geleni yapmak. Ama unutma ki aşk, yük değil, destek olmalı. Maddi dengen bozulduğunda, ilişkinin tadı da kaçar. Sevgini göstermenin binlerce yolu var, borca girmeden de aşkını kanıtlayabilirsin.