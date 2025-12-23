Resmi Vize Açıklamaları Geldi: Türk Pasaportu ile Bir Ülke Daha Vizesiz Oldu

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru ile iki ülke arasındaki vize duvarları karşılıklı olarak yıkıldı. Yürürlüğe giren yeni mutabakat çerçevesinde, her iki ülkenin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, seyahatlerinde bürokratik engellere takılmadan giriş yapabilecekler.

Umman’a seyahat edecek Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmaksızın ülkede 30 gün boyunca vizesiz konaklayabilecek. Düzenleme, sık seyahat edenler için de esneklik sağlıyor; Türk vatandaşları 180 günlük periyot içerisinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla birden fazla kez giriş çıkış yapma hakkına sahip olacak.

Karşılıklılık ilkesi gereği benzer haklar Umman vatandaşları için de tanındı. Turistik amaçla Türkiye’ye gelecek Ummanlılar, vize alma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek. Umman vatandaşları için belirlenen süre ise 180 gün içinde toplam 90 güne kadar vizesiz ikamet hakkı şeklinde düzenlendi.

Yetkililer, vizesiz seyahat özgürlüğünün getirdiği rahatlığın yanı sıra bazı teknik zorunlulukların da altını çizdi. Sorunsuz bir giriş işlemi için pasaportların, ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerlilik süresinin bulunması gerekiyor. Ayrıca Umman makamları, seyahat edecek kişilerin olası sağlık sorunlarına karşı kendilerini güvence altına almaları adına, seyahat süresini kapsayan bir sağlık sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyor.