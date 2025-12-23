onedio
article/comments
article/share
Resmi Vize Açıklamaları Geldi: Türk Pasaportu ile Bir Ülke Daha Vizesiz Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 12:49

Türkiye ile Umman arasındaki diplomatik yakınlaşma, seyahat severleri mutlu edecek bir kararla taçlandı. İki ülke arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girerken, Türk vatandaşları için Umman kapıları ardına kadar açıldı.

Türkiye ve Umman Sultanlığı arasında bir süredir devam eden diplomatik görüşmeler, yeni bir kararla neticelendi.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru ile iki ülke arasındaki vize duvarları karşılıklı olarak yıkıldı. Yürürlüğe giren yeni mutabakat çerçevesinde, her iki ülkenin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, seyahatlerinde bürokratik engellere takılmadan giriş yapabilecekler.

Umman’a seyahat edecek Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmaksızın ülkede 30 gün boyunca vizesiz konaklayabilecek. Düzenleme, sık seyahat edenler için de esneklik sağlıyor; Türk vatandaşları 180 günlük periyot içerisinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla birden fazla kez giriş çıkış yapma hakkına sahip olacak.

Karşılıklılık ilkesi gereği benzer haklar Umman vatandaşları için de tanındı. Turistik amaçla Türkiye’ye gelecek Ummanlılar, vize alma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek. Umman vatandaşları için belirlenen süre ise 180 gün içinde toplam 90 güne kadar vizesiz ikamet hakkı şeklinde düzenlendi.

Yetkililer, vizesiz seyahat özgürlüğünün getirdiği rahatlığın yanı sıra bazı teknik zorunlulukların da altını çizdi. Sorunsuz bir giriş işlemi için pasaportların, ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerlilik süresinin bulunması gerekiyor. Ayrıca Umman makamları, seyahat edecek kişilerin olası sağlık sorunlarına karşı kendilerini güvence altına almaları adına, seyahat süresini kapsayan bir sağlık sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
