Tatil Planı Yapmadan Önce Buraya Dikkat: Türk Vatandaşlarından Hangi Ülkeler Vize İstemiyor?
Kaynak: https://www.dw.com/tr/balkan-koridoru...
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler listesi, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. Özellikle Karadağ'ın 30 Ekim 2025 itibarıyla vize muafiyetini geçici olarak askıya alması, yıllardır süregelen Balkanlara vizesiz geçiş kolaylığında değişikliklere neden oldu. Ancak, vizesiz seyahat koridoru tamamen kapanmış değil; sadece daha fazla denetime tabi ve ön izin gerektiren bir yapıya doğru evriliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: DW
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadağ'ın kararı, yıllardır yerleşik olan Balkanlara vizesiz geçiş ezberinin kırılmasına yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'nın doğu hattında Türk vatandaşlarına yönelik önemli kolaylıklar devam ediyor.
Dünyanın farklı coğrafyalarında da benzer bir kontrollü kolaylık eğilimi hakim.
Afrika kıtasında Türkiye vatandaşlarına uygulanan rejim homojen olmadığı için ülkeden ülkeye değişiyor.
Küresel pasaport endeksi verileri, Türkiye pasaportunun vizesiz erişim kabiliyeti açısından son yıllarda gerileme yaşadığını ortaya koyuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın