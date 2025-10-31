onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tatil Planı Yapmadan Önce Buraya Dikkat: Türk Vatandaşlarından Hangi Ülkeler Vize İstemiyor?

Tatil Planı Yapmadan Önce Buraya Dikkat: Türk Vatandaşlarından Hangi Ülkeler Vize İstemiyor?

vize serbestisi Vize
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 15:52

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler listesi, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. Özellikle Karadağ'ın 30 Ekim 2025 itibarıyla vize muafiyetini geçici olarak askıya alması, yıllardır süregelen Balkanlara vizesiz geçiş kolaylığında değişikliklere neden oldu. Ancak, vizesiz seyahat koridoru tamamen kapanmış değil; sadece daha fazla denetime tabi ve ön izin gerektiren bir yapıya doğru evriliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: DW

Kaynak: https://www.dw.com/tr/balkan-koridoru...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadağ'ın kararı, yıllardır yerleşik olan Balkanlara vizesiz geçiş ezberinin kırılmasına yol açtı.

Karadağ'ın kararı, yıllardır yerleşik olan Balkanlara vizesiz geçiş ezberinin kırılmasına yol açtı.

Ancak, vizesiz koridor bu bölgede tamamen kapanmış değil. Türk vatandaşları için başta Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova olmak üzere birçok ülke, kısa süreli turistik ziyaretlerde vizesiz geçişi sürdürüyor. Bu hat, Avrupa'ya erişim sağlamak isteyenler için hala en düşük bürokrasiye sahip kapı olma özelliğini korumakta. Öte yandan, bu ülkelerin sınırlarında özellikle 'asıl varış ülkesine geçiş' şüphesi doğduğundan, dönemsel ek sorgulamaların ve geri çevirmelerin arttığı yönündeki gözlemler, vizesiz seyahatin dahi daha kontrollü hale geldiğini gösteriyor.

Avrupa'nın doğu hattında Türk vatandaşlarına yönelik önemli kolaylıklar devam ediyor.

Avrupa'nın doğu hattında Türk vatandaşlarına yönelik önemli kolaylıklar devam ediyor.

Gürcistan, 2011'den bu yana sürdürdüğü istisnai bir uygulamayla, Türk vatandaşlarının pasaportun yanı sıra kimlik kartıyla da ülkeye girişine izin veriyor. Benzer şekilde, Moldova ile 2019’dan beri karşılıklı olarak kimlikle seyahat kapısı açık tutuluyor. AB dışındaki diğer önemli istisnalar ise Belarus ve Ukrayna'yı kapsıyor. Belarus’ta 2014’ten bu yana karşılıklı vizesiz düzen geçerli olup, Türk vatandaşları ülkeye kesintisiz 30 güne kadar vizesiz girebiliyor. Ukrayna'da ise savaş koşulları ulaşımı zorlaştırsa da, kısa süreli vizesiz geçiş devam etmekte. Bu tablo, vizesizliğin tamamen bitmediği, ancak coğrafi ve siyasi bağlara dayalı olarak dar ve canlı bir koridorun varlığını sürdürdüğünü teyit ediyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarında da benzer bir kontrollü kolaylık eğilimi hakim.

Dünyanın farklı coğrafyalarında da benzer bir kontrollü kolaylık eğilimi hakim.

Meksika'ya geçişte, Türk vatandaşları vizeye tabi olsa da, yalnızca hava yoluyla seyahat eden umuma mahsus pasaport sahiplerine ücretsiz ve tek girişli SAE-Elektronik Yetkilendirme alarak ülkeye giriş imkanı tanıyor. Bu, ziyaretçilere kapıyı kapatmaktan ziyade, kimlik ve seyahat amacının yolculuk öncesinde doğrulandığı bir ön kontrol mekanizmasını güçlendiriyor. Asya coğrafyasında da benzer bir yaklaşım görülüyor; Japonya 90 güne kadar vize uygulamamasına rağmen, Güney Kore vizesiz rejimi sürdürürken K-ETA adlı çevrim içi seyahat ön iznini zorunlu tutuyor. Endonezya 30 gün muafiyet uygulasa da, yolcuların varıştan en fazla 3 gün içinde bildirimde bulunmasını ve QR kodu ibraz etmesini istiyor. Bu örnekler, vizesizliğin tamamen geri çekilmediğini, ancak seyahat niyetinin ve kimliğin yolculuk öncesinde dijital olarak tanımlanmasını şart koşan yeni bir küresel modele doğru geçişi gösteriyor.

Afrika kıtasında Türkiye vatandaşlarına uygulanan rejim homojen olmadığı için ülkeden ülkeye değişiyor.

Afrika kıtasında Türkiye vatandaşlarına uygulanan rejim homojen olmadığı için ülkeden ülkeye değişiyor.

Kuzeybatı hattında Fas ve Tunus vizesiz girişi korurken, Güney Afrika kısa süreli turistik ziyaretlerde sınır kapısında düzenlenen giriş izniyle 30 güne kadar muafiyet tanıyor. Öte yandan, Kenya vize yerine ülkeye girmeden önce alınan ücretli eTA (elektronik seyahat izni) sistemini uyguluyor; Etiyopya e-vizeyi, Tanzanya e-vizeye ek olarak varışta vizeyi, Uganda ise ön onaylı e-vizeyi zorunlu tutuyor. Körfez bölgesinde ise Katar, Türk vatandaşlarına her 180 günde 90 güne kadar vizesiz giriş tanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk vatandaşları vizeye tabidir ve vize seyahat öncesinde alınmalıdır. Bu çeşitlilik, seyahat planlaması yapacak Türk vatandaşlarının her ülke için güncel ve spesifik kuralı kontrol etmesini zorunlu kılıyor.

Küresel pasaport endeksi verileri, Türkiye pasaportunun vizesiz erişim kabiliyeti açısından son yıllarda gerileme yaşadığını ortaya koyuyor.

Küresel pasaport endeksi verileri, Türkiye pasaportunun vizesiz erişim kabiliyeti açısından son yıllarda gerileme yaşadığını ortaya koyuyor.

2025 Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz ya da varışta vizeyle erişim sağlayabiliyor ve 199 ülke arasında 102'nci sırada yer alıyordu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanan bu tablo, Türk vatandaşları için vizesiz erişim imkânının tamamen ortadan kalkmadığını, fakat ülke kararları ve güvenlik-göç dinamiklerine bağlı olarak hassas bir zeminde dalgalandığını ve dijital ön kontrol sistemlerinin yükselişiyle birlikte seyahatin doğasının kalıcı olarak değiştiğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın