Tatil Planı Yapmadan Önce Buraya Dikkat: Türk Vatandaşlarından Hangi Ülkeler Vize İstemiyor?

Gürcistan, 2011'den bu yana sürdürdüğü istisnai bir uygulamayla, Türk vatandaşlarının pasaportun yanı sıra kimlik kartıyla da ülkeye girişine izin veriyor. Benzer şekilde, Moldova ile 2019’dan beri karşılıklı olarak kimlikle seyahat kapısı açık tutuluyor. AB dışındaki diğer önemli istisnalar ise Belarus ve Ukrayna'yı kapsıyor. Belarus’ta 2014’ten bu yana karşılıklı vizesiz düzen geçerli olup, Türk vatandaşları ülkeye kesintisiz 30 güne kadar vizesiz girebiliyor. Ukrayna'da ise savaş koşulları ulaşımı zorlaştırsa da, kısa süreli vizesiz geçiş devam etmekte. Bu tablo, vizesizliğin tamamen bitmediği, ancak coğrafi ve siyasi bağlara dayalı olarak dar ve canlı bir koridorun varlığını sürdürdüğünü teyit ediyor.