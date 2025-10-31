Uzmanlar Açıkladı: "Beyinleri Böyle Çalışanlar Kesinlikle Daha Zeki Oluyor"
Kaynak: https://www.yourtango.com/self/mind-k...
Zihniniz bir pinpon topu gibi bir fikirden diğerine zıplıyor ve etrafınızda olup bitenler dikkatinizi kolayca dağıtıyorsa, size iyi bir haberimiz var: Uzmanlar bunun yüksek zekanın bir göstergesi olabileceğini düşünüyor. Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, gerçekten yaratıcı düşünenlerin anlamsız duyusal bilgiyi filtrelemede pek de iyi olmadıklarını ortaya koydu.
Başka bir deyişle, sanatsal veya bilimsel alanda yaratıcılıkla donatılmış kişiler, günlük hayatın seslerine ve manzaralarına diğer insanlara göre çok daha duyarlılar.
Araştırmacılar, gündelik hayattaki gerçek yaratıcı başarıların, bu "sızıntılı" duyusal işlemeyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.
