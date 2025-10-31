onedio
Uzmanlar Açıkladı: "Beyinleri Böyle Çalışanlar Kesinlikle Daha Zeki Oluyor"

Uzmanlar Açıkladı: "Beyinleri Böyle Çalışanlar Kesinlikle Daha Zeki Oluyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 14:27

Zihniniz bir pinpon topu gibi bir fikirden diğerine zıplıyor ve etrafınızda olup bitenler dikkatinizi kolayca dağıtıyorsa, size iyi bir haberimiz var: Uzmanlar bunun yüksek zekanın bir göstergesi olabileceğini düşünüyor. Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, gerçekten yaratıcı düşünenlerin anlamsız duyusal bilgiyi filtrelemede pek de iyi olmadıklarını ortaya koydu.

Başka bir deyişle, sanatsal veya bilimsel alanda yaratıcılıkla donatılmış kişiler, günlük hayatın seslerine ve manzaralarına diğer insanlara göre çok daha duyarlılar.

Başka bir deyişle, sanatsal veya bilimsel alanda yaratıcılıkla donatılmış kişiler, günlük hayatın seslerine ve manzaralarına diğer insanlara göre çok daha duyarlılar.

Oturduğunuz kafedeki kasadan gelen para sesleri ya da köşe masadaki tartışma gibi sesler ve olaylar bu tür kişilerin zihninden kolayca süzülüp geçemiyor. Uzmanlar bunun beynin dikkat odağı dışındaki fikirleri entegre etmesine yardımcı olan bir durum olabileceğini belirtiyor

Araştırmacılar, gündelik hayattaki gerçek yaratıcı başarıların, bu "sızıntılı" duyusal işlemeyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.

Araştırmacılar, gündelik hayattaki gerçek yaratıcı başarıların, bu "sızıntılı" duyusal işlemeyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.

Çalışmanın baş yazarı Darya Zabelina ve ekibi, uzun yıllar yaratıcılıkla ilişkilendirilen ıraksak düşüncenin (çoklu fikir üretme), aslında yaratıcılıktan çok zekanın bir yansıması olabileceğini öne sürüyor. Zabelina’ya göre, alakasız duyusal bilgiyi filtreleyememe durumu, beynin erken aşamalarında istemsizce gerçekleşiyor ve kişinin dikkat odağının dışındaki fikirleri bütünleştirmesine yardımcı olarak gerçek dünyada yaratıcılığa yol açıyor.

Belki bir kafede roman yazamıyorsunuz, ama merak etmeyin. Darwin, Çehov ve Proust gibi büyük düşünürler de bunu yapamıyordu. İşte bu yüzden de dünyayı dışlamak yerine, çevrenizdeki gürültüye kulak vermek sizin için daha iyi olabilir. Kısacası zihninizin sizi bir yerlere götürmesine izin verin. Oradan asla beklemediğiniz bir şeyler çıkabilir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
