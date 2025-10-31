Uzmanlar Açıkladı: "Beyinleri Böyle Çalışanlar Kesinlikle Daha Zeki Oluyor"

Çalışmanın baş yazarı Darya Zabelina ve ekibi, uzun yıllar yaratıcılıkla ilişkilendirilen ıraksak düşüncenin (çoklu fikir üretme), aslında yaratıcılıktan çok zekanın bir yansıması olabileceğini öne sürüyor. Zabelina’ya göre, alakasız duyusal bilgiyi filtreleyememe durumu, beynin erken aşamalarında istemsizce gerçekleşiyor ve kişinin dikkat odağının dışındaki fikirleri bütünleştirmesine yardımcı olarak gerçek dünyada yaratıcılığa yol açıyor.

Belki bir kafede roman yazamıyorsunuz, ama merak etmeyin. Darwin, Çehov ve Proust gibi büyük düşünürler de bunu yapamıyordu. İşte bu yüzden de dünyayı dışlamak yerine, çevrenizdeki gürültüye kulak vermek sizin için daha iyi olabilir. Kısacası zihninizin sizi bir yerlere götürmesine izin verin. Oradan asla beklemediğiniz bir şeyler çıkabilir.