Babayla Zor Yarışırlar: Uykuya, Sindirime ve Beyne Yardımcı Olan Mucizevi Takviye
Uyku, sindirim ve beyin sağlığına potansiyel faydaları nedeniyle son dönemin en gözdesi haline gelen tek bir takviye var. Milyonlarca insanın ilgi odağında olan bu mineral, küresel pazarda milyarlarca dolarlık bir patlama yaşıyor. Çünkü bu takviye, insanların en çok iyileştirmek istediği alanlara hitap ediyor: uyku düzeni, sindirim sistemi ve zihinsel sağlık.
Vücudumuz için hayati öneme sahip olan bu mineral Magnezyumdur.
Diyetisyenler, takviye almadan önce her zaman beslenmeye odaklanmayı öneriyor.
Ayrıca magnezyum takviyelerinin fayda sağlayabilmesi için öncelikle bireyin bu mineralde eksiklik yaşaması gerekir.
