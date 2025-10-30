onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Babayla Zor Yarışırlar: Uykuya, Sindirime ve Beyne Yardımcı Olan Mucizevi Takviye

Babayla Zor Yarışırlar: Uykuya, Sindirime ve Beyne Yardımcı Olan Mucizevi Takviye

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 12:19

Uyku, sindirim ve beyin sağlığına potansiyel faydaları nedeniyle son dönemin en gözdesi haline gelen tek bir takviye var. Milyonlarca insanın ilgi odağında olan bu mineral, küresel pazarda milyarlarca dolarlık bir patlama yaşıyor. Çünkü bu takviye, insanların en çok iyileştirmek istediği alanlara hitap ediyor: uyku düzeni, sindirim sistemi ve zihinsel sağlık.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vücudumuz için hayati öneme sahip olan bu mineral Magnezyumdur.

Vücudumuz için hayati öneme sahip olan bu mineral Magnezyumdur.

Vücut kütlemizin küçük bir yüzdesini oluştursa da, 300'den fazla farklı biyolojik süreçte rol oynar. Sinirlerin mesaj iletmesine, kan şekeri ve tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Özellikle beyin fonksiyonları ve ruh hali üzerinde önemli etkileri vardır.

Örneğin uzmanlar, kişilerin magnezyum glisinat takviyesine başladıktan sonra uyku kalitesinin arttığını ve zihinsel sıkıntılarının azaldığını belirtiyor. Ancak uzmanlar, iyileşmeyi sadece tek bir takviyeye bağlamamak gerektiğini vurguluyor.

Diyetisyenler, takviye almadan önce her zaman beslenmeye odaklanmayı öneriyor.

Diyetisyenler, takviye almadan önce her zaman beslenmeye odaklanmayı öneriyor.

Tohumlar, yemişler, tam tahıllar, yeşillikler ve meyveler mükemmel magnezyum kaynaklarıdır. Bu gıdaları tüketmemek, magnezyumun yanı sıra C ve K vitaminleri, lif gibi diğer temel besin maddelerinden de eksik kalınması anlamına gelir.

Önemli bir uyarı: Sağlıklı bireylerde bile aşırı magnezyum alımı ishal, kusma ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle böbrek hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir, bu yüzden takviye almadan önce mutlaka bir uzmana danışmak hayati önem taşır. Magnezyum hapı tek başına bir çözüm değildir; genel beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri esastır.

Ayrıca magnezyum takviyelerinin fayda sağlayabilmesi için öncelikle bireyin bu mineralde eksiklik yaşaması gerekir.

Ayrıca magnezyum takviyelerinin fayda sağlayabilmesi için öncelikle bireyin bu mineralde eksiklik yaşaması gerekir.

Maalesef, magnezyumun çoğu kemik ve dokularda depolandığı için eksikliği tespit etmek zordur. Ayrıca Beslenme uzmanı Kristen Stavridis, erkeklerin yaklaşık %10'unun ve kadınların %20'sinin önerilen günlük magnezyum dozunu almadığını belirtiyor.

Ancak, sağlıklı bireylerde takviyenin kesin bir fark yarattığını gösteren bilimsel kanıtlar (özellikle karışık kontrollü çalışmalar) henüz yeterince güçlü değil ve çelişkilidir. Sosyal medyada sıkça tavsiye edilen L-treonat, glisinat veya sitrat gibi farklı magnezyum bileşikleri, spesifik sorunlara yönelik olarak pazarlansa da, bunların etkinliği bilimsel olarak yeterince kanıtlanmış değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın