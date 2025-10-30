Babayla Zor Yarışırlar: Uykuya, Sindirime ve Beyne Yardımcı Olan Mucizevi Takviye

Tohumlar, yemişler, tam tahıllar, yeşillikler ve meyveler mükemmel magnezyum kaynaklarıdır. Bu gıdaları tüketmemek, magnezyumun yanı sıra C ve K vitaminleri, lif gibi diğer temel besin maddelerinden de eksik kalınması anlamına gelir.

Önemli bir uyarı: Sağlıklı bireylerde bile aşırı magnezyum alımı ishal, kusma ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle böbrek hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir, bu yüzden takviye almadan önce mutlaka bir uzmana danışmak hayati önem taşır. Magnezyum hapı tek başına bir çözüm değildir; genel beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri esastır.