article/comments
Pat Finn Kimdir? Friends Oyuncusu Pat Finn Neden Öldü?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 13:13

Friends, Seinfeld gibi dizilerde izlediğimiz oyuncu Pat Finn’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Pat Finn neden öldü? Pat Finn kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

Pat Finn Kimdir?

Pat Finn, 31 Temmuz 1965’te ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Evanston kentinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Wilmette’te geçiren Finn, ortaöğrenimini Loyola Academy’de tamamladı. Üniversite eğitimini ise Marquette Üniversitesi’nde aldı ve 1987 yılında mezun oldu. Bu dönemde, sonradan efsaneleşecek komedyen Chris Farley ile aynı ragbi takımında forma giymesi dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Televizyon kariyerinde birçok popüler yapımda iz bırakan Finn; Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun ve Ed dizilerinde tekrar eden rollerde yer aldı. En uzun soluklu ve bilinen performansını ise 2010–2018 yılları arasında ABC ekranlarında yayınlanan The Middle adlı sitcomda Bill Norwood karakteriyle sergiledi.

Pat Finn Neden Öldü?

Uzun süredir kanser tedavisi gören Amerikalı oyuncu Pat Finn, yaşam savaşını kaybetti. Seinfeld, Friends ve The Middle gibi kült dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Finn’in vefatı, hayranlarını yasa boğdu.

Pat Finn’e 2022 yılında mesane kanseri teşhisi konmuştu. Hastalığa karşı uzun süre direnen oyuncunun kanseri kısa süre önce yeniden nüksetti. Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Finn’in ölüm haberi, ailesi tarafından sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Oyuncunun kaybı, televizyon dünyasında derin bir boşluk yarattı.

