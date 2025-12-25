Pat Finn Kimdir? Friends Oyuncusu Pat Finn Neden Öldü?

Pat Finn, 31 Temmuz 1965’te ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Evanston kentinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Wilmette’te geçiren Finn, ortaöğrenimini Loyola Academy’de tamamladı. Üniversite eğitimini ise Marquette Üniversitesi’nde aldı ve 1987 yılında mezun oldu. Bu dönemde, sonradan efsaneleşecek komedyen Chris Farley ile aynı ragbi takımında forma giymesi dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Televizyon kariyerinde birçok popüler yapımda iz bırakan Finn; Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun ve Ed dizilerinde tekrar eden rollerde yer aldı. En uzun soluklu ve bilinen performansını ise 2010–2018 yılları arasında ABC ekranlarında yayınlanan The Middle adlı sitcomda Bill Norwood karakteriyle sergiledi.