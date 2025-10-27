Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Klozet Kapağı Açık mı, Kapalı mı Kalmalı?

Yapılan araştırmalar sifon çekimi sırasında oluşan mikroskobik su damlacıklarının tam 1,2 metreye kadar havaya yayılabileceğini gösteriyor. Bu görünmez damlacıklar, klozet içindeki bakteri ve mikropları taşıyarak banyo yüzeylerine, havlulara ve hatta diş fırçalarına yerleşebiliyor. Bu nedenle uzmanlar hem kendinizin hem de ailenizin sağlığını korumak adına klozet kapağının her zaman kapalı kalması gerektiğini söylüyor.