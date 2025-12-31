onedio
Teflon Tavalar Yasaklanıyor! Avrupa Ülkesinden Kimyasal Riskler İçin Sert Adım Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 09:39

Fransa, uzun süredir tartışma konusu olan PFAS kimyasalları için kapsamlı yasak sürecini resmen başlattı. 'Sonsuz kimyasallar' olarak adlandırılan maddeler, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle mercek altına alındı. Alınan karar, mutfak ürünlerinden tekstile kadar geniş ürün grubunu kapsıyor. Düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Fransa, PFAS içeren ürünlerin üretim ve satışını yasaklıyor

Fransa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan düzenlemeye göre, perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler içeren ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı 1 Ocak 2026 itibarıyla durdurulacak. Yapışmazlık, su geçirmezlik ve leke tutmama özellikleri nedeniyle onlarca yıldır kullanılan PFAS kimyasalları; çevrede çözünmeden kalmaları nedeniyle 'sonsuz' olarak tanımlanıyor. Yapılan ölçümler, söz konusu maddelerin toprakta, yeraltı sularında ve içme suyunda yaygın şekilde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel araştırmalar, düşük dozda maruziyetin dahi karaciğer hasarı, bağışıklık sistemi zayıflaması, hormonal bozukluklar ve çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirildiğini gösteriyor. 

Fransa yönetimi, alternatif üretim yöntemleri bulunan ürünlerde PFAS kullanımına tamamen son verilmesini hedefliyor. Kozmetik ürünler, tekstil, kayak mumları ve günlük tüketim malzemeleri yasak kapsamına alındı.

Teflon tavalar düzenlemenin merkezinde yer alıyor

PFAS tartışmalarının en çok odaklandığı alanlardan biri teflon tavalar oldu. Yapışmaz yüzey sağlayan kaplamalarda uzun yıllardır kullanılan PFOA ve PFOS türevleri, sağlık riskleri nedeniyle eleştiriliyordu. Teflon tavaların yüzeyinde oluşan çizikler, söz konusu kimyasalların gıdaya karışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek ısıda kullanım sırasında risk seviyesinin arttığını vurguluyor.

İlk taslakta teflon tavalar doğrudan yasak listesinde yer aldı. Ancak Fransa merkezli üreticilerin yoğun lobi faaliyetleri sonrası nihai metinde mutfak ürünleriyle ilgili kapsam daraltıldı. Buna rağmen, yüksek PFAS içeriği tespit edilen ürünler satıştan kaldırılacak.

Yasak yalnızca mutfak ürünleriyle sınırlı kalmadı

Tekstil ürünleri, ayakkabılar, kozmetik ürünleri ve su geçirmezlik sağlayan pek çok tüketim malzemesi de yasak kapsamına alındı. Ordu ve savunma sanayisinde kullanılan özel ekipmanlar ise güvenlik gerekçesiyle istisna kapsamında değerlendirildi.

1 Ocak 2026 öncesinde üretilmiş ve depolarda bulunan ürünler için firmalara 12 aylık geçiş süresi tanındı. Söz konusu süre boyunca mevcut stokların piyasadan çekilmesine izin verilecek.

