Teflon Tavalar Yasaklanıyor! Avrupa Ülkesinden Kimyasal Riskler İçin Sert Adım Geldi

PFAS tartışmalarının en çok odaklandığı alanlardan biri teflon tavalar oldu. Yapışmaz yüzey sağlayan kaplamalarda uzun yıllardır kullanılan PFOA ve PFOS türevleri, sağlık riskleri nedeniyle eleştiriliyordu. Teflon tavaların yüzeyinde oluşan çizikler, söz konusu kimyasalların gıdaya karışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek ısıda kullanım sırasında risk seviyesinin arttığını vurguluyor.

İlk taslakta teflon tavalar doğrudan yasak listesinde yer aldı. Ancak Fransa merkezli üreticilerin yoğun lobi faaliyetleri sonrası nihai metinde mutfak ürünleriyle ilgili kapsam daraltıldı. Buna rağmen, yüksek PFAS içeriği tespit edilen ürünler satıştan kaldırılacak.