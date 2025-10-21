onedio
Uzmanlar Uyardı: Gençler Arasında Bu Kanser Türü Yaygınlaşmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.10.2025

Gün geçtikçe gençlerde kanser vakalarının artması, tıp dünyasında endişelere neden oluyor. 42 ülkenin dahil edildiği büyük bir yeni küresel analiz, 50 yaş altı kişilerde dramatik bir şekilde artış gösteren tek kanser türünün kolon kanseri (bağırsak kanseri olarak da adlandırılır) olduğunu ortaya koydu. Peki kolon kanserindeki bu artışın sebebi ne olabilir? 

Britanyalı bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmaya göre, karaciğer ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinde, 50 yaş altındaki vakaların azaldığı tespit edildi.

Ancak kolon kanseri için durum farklı. Araştırmacılar, incelenen ülkelerin üçte ikisinden fazlasında, bu kanser türünün 50 yaş üzerindekilere kıyasla gençler arasında daha hızlı bir oranda arttığını keşfetti. Örneğin, İngiltere'de 25-49 yaş arasındaki teşhislerin 1990'ların başından bu yana yüzde 50'den fazla arttığı görülürken, ABD'de bu hastalığın 2030 yılına kadar 50 yaş altı kişilerde en yaygın kanser türü olacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bu artışı açıklamak için çeşitli teoriler öne sürüyor.

Bazı uzmanlar yaşlılarda uygulanan rutin tarama testlerinin kanseri erken evrede tespit ederek veya henüz kanserleşmemiş lezyonları ortadan kaldırarak 50 yaş üzerindeki vakaları önlemede daha başarılı olmasını gerekçe gösteriyor. Diğer bilim insanları ise aşırı işlenmiş gıdalardan zengin diyetler ve antibiyotik kullanımı gibi faktörlerin rol oynayabileceğini düşünüyor. Araştırmanın baş yazarı olan Profesör Amy Berrington, artan obezite oranlarının da incelendiğini, ancak kanıtların henüz net olmadığını belirtiyor.

Kolon kanseri, hem Birleşik Krallık'ta (yılda yaklaşık 44.000 vaka) hem de ABD'de (yılda 142.000 vaka) en yaygın dördüncü kanser türüdür.

Bu vakaların yüzde 54'ünden fazlasının önlenebilir olduğu tahmin edilmekte.

Hastalığın belirtileri genellikle şunlardır:

  • Dışkıda kan görülmesi

  • İshal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlığında kalıcı değişiklik

  • Açıklanamayan kilo kaybı

  • Karın ağrısı veya karında kitle

  • Şişkinlik ve yorgunluk

Bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin doktora başvurması tavsiye edilmektedir. Uzmanlar, bu artışların nedenlerine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

