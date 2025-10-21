Uzmanlar Uyardı: Gençler Arasında Bu Kanser Türü Yaygınlaşmaya Başladı
Gün geçtikçe gençlerde kanser vakalarının artması, tıp dünyasında endişelere neden oluyor. 42 ülkenin dahil edildiği büyük bir yeni küresel analiz, 50 yaş altı kişilerde dramatik bir şekilde artış gösteren tek kanser türünün kolon kanseri (bağırsak kanseri olarak da adlandırılır) olduğunu ortaya koydu. Peki kolon kanserindeki bu artışın sebebi ne olabilir?
Britanyalı bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmaya göre, karaciğer ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinde, 50 yaş altındaki vakaların azaldığı tespit edildi.
Uzmanlar, bu artışı açıklamak için çeşitli teoriler öne sürüyor.
Kolon kanseri, hem Birleşik Krallık'ta (yılda yaklaşık 44.000 vaka) hem de ABD'de (yılda 142.000 vaka) en yaygın dördüncü kanser türüdür.
